ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 18:02
Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ στα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία – «Παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός» λέει ο Τραμπ

hormuz-2342

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε την Παρασκευή την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία μετά από την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

«Σύμφωνα με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Πορθμού κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο της κατάπαυσης του πυρός, στη συντονισμένη διαδρομή, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε ο Αραγτσί.

Η εκεχειρία στον Λίβανο φαίνεται να τηρείται, παρά το γεγονός ότι ο λιβανέζικος στρατός κατηγορεί το Ισραήλ ότι την παραβίασε λίγες ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ. Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, στον Λίβανο συμφώνησε να τηρήσει την εκεχειρία εάν σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Οι τιμές μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου BRENT και του WTI υποχωρούν πάνω από 10% αφότου το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κήρυξε ανοιχτή τη διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, με πανηγυρική ανάρτηση στο Truth Social αντέδρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ιράν είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για πλήρη διέλευση.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα παραμείνει, λέει ο Τραμπ

Σε μια άλλη ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ… μέχρι να ολοκληρωθεί κατά 100% η διαπραγμάτευσή μας με το Ιράν». Πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, δεδομένου ότι «τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συζητηθεί».

google_news_icon

trump2 new
sloukas pao
hormuz_tankers_new
Peugeot Sport_WEC_ Imola_Prologue_1
willis heming – new
eurofighter_typhoon_new_123
gap rgvillage
lazaridis makarios
tina new
moufteia-komotinis-123
trump2 new
sloukas pao
hormuz_tankers_new
