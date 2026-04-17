Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ στα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία – «Παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός» λέει ο Τραμπ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε την Παρασκευή την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία μετά από την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

«Σύμφωνα με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Πορθμού κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο της κατάπαυσης του πυρός, στη συντονισμένη διαδρομή, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε ο Αραγτσί.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Η εκεχειρία στον Λίβανο φαίνεται να τηρείται, παρά το γεγονός ότι ο λιβανέζικος στρατός κατηγορεί το Ισραήλ ότι την παραβίασε λίγες ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ. Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, στον Λίβανο συμφώνησε να τηρήσει την εκεχειρία εάν σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Οι τιμές μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου BRENT και του WTI υποχωρούν πάνω από 10% αφότου το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κήρυξε ανοιχτή τη διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, με πανηγυρική ανάρτηση στο Truth Social αντέδρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ιράν είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για πλήρη διέλευση.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα παραμείνει, λέει ο Τραμπ

Σε μια άλλη ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ… μέχρι να ολοκληρωθεί κατά 100% η διαπραγμάτευσή μας με το Ιράν». Πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, δεδομένου ότι «τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συζητηθεί».

