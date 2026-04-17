ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:56
17.04.2026 12:55

Νάπολη: Ληστεία α λα Casa de Papel σε τράπεζα – Ένοπλοι με μάσκες ηθοποιών άδειασαν τις θυρίδες και έφυγαν από τούνελ (videos)

Άκρως επεισοδιακή ληστεία, που θύμισε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/4) στη Νάπολη, σε τράπεζα της Crédit Agricole.

Ομάδα ενόπλων εισέβαλε στο υποκατάστημα, κράτησε 25 ομήρους για περισσότερες από δύο ώρες, συμπεριλαμβανομένων πελατών και υπαλλήλων, προτού διαφύγει μέσα από τούνελ με σημαντική λεία.

Η ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν οι ένοπλοι εισήλθαν μέσω υπόγειας σήραγγας στο υποκατάστημα 10 της Crédit Agricole στην πλατεία Medaglie d’Oro, στα όρια των περιοχών Arenella και Vomero.

Σύμφωνα με ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές ληστείες των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Οι δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά Μέσα φορούσαν μάσκες με τα πρόσωπα γνωστών ηθοποιών, κατάφεραν να αφαιρέσουν τόσο μετρητά όσο και πολύτιμα αντικείμενα από τις θυρίδες ασφαλείας που βρίσκονται στο υπόγειο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Το ακριβές ύψος της λείας παραμένει άγνωστο, καθώς οι ζημιές δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί πλήρως και το περιεχόμενο των θυρίδων είναι γνωστό μόνο στους κατόχους τους.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ταραχή στους πελάτες της τράπεζας, με δεκάδες καταθέτες να συγκεντρώνονται έξω από το υποκατάστημα το ίδιο βράδυ, αναζητώντας πληροφορίες για το εάν οι οικονομίες ή τα τιμαλφή τους συγκαταλέγονται μεταξύ των κλοπιμαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες οι οποίοι είχαν βαριά ναπολιτάνικη προφορά, φαίνεται να είχαν προετοιμάσει σχολαστικά το χτύπημα, γνωρίζοντας τη διάταξη των χώρων και τη λειτουργία του καταστήματος.

Κατά την εισβολή φορούσαν σκούρες μπλε φόρμες εργασίας, ενώ κάλυψαν τα πρόσωπά τους με κάλτσες και τις μάσκες προκειμένου να μην αναγνωριστούν. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για τον εντοπισμό τους, εκτιμώντας ότι πρόκειται για άτομα με εμπειρία σε παρόμοιες επιθέσεις.

