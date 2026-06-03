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03.06.2026 00:00

Πελέ: Η ιστορική φανέλα του τελικού Βραζιλία-Σουηδία του 1958 που μπορεί να σπάσει ρεκόρ σε δημοπρασία

03.06.2026 00:00
pele fanela

Μια φανέλα που φορούσε ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Πελέ, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 6 εκατομμύρια δολάρια σε επικείμενη δημοπρασία.

Πρόκειται για τη μπλε, κοντομάνικη φανέλα με το νούμερο 10, την οποία φόρεσε ο τότε 17χρονος Πελέ στη νίκη της Βραζιλίας με 5-2 επί της οικοδέσποινας Σουηδίας, στο Στάδιο Ρασούντα, κοντά στη Στοκχόλμη.

Η φανέλα του τελικού του 1958

Ο Πελέ φόρεσε τη συγκεκριμένη φανέλα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, όταν η Βραζιλία επικράτησε της Σουηδίας με 5-2 και κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο στη διοργάνωση.

Η μπλε, κοντομάνικη φανέλα με το νούμερο 10 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα που συνδέονται με την καριέρα του Βραζιλιάνου θρύλου, καθώς φορέθηκε τη νύχτα που ο Πελέ συστήθηκε στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα όλων των εποχών.

Ο οίκος Sotheby’s ανακοίνωσε την Τρίτη (2/6) ότι η αγωνιστική φανέλα θα τεθεί σε online δημοπρασία από τις 29 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου.

«Δεν είναι απλώς μια φανέλα»

«Αυτό δεν είναι απλώς μια φανέλα – είναι το ένδυμα που φορούσε ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία τη νύχτα που ξεκίνησε η κυριαρχία του», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μπραμ Γουάχτερ, επικεφαλής σύγχρονων συλλεκτικών αντικειμένων του Sotheby’s.

Με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει τα 6 εκατομμύρια δολάρια, το «Athletic» ανέφερε ότι η φανέλα θα μπορούσε να γίνει το πιο πολύτιμο κομμάτι αθλητικής συλλεκτικής μνήμης που συνδέεται με τον μοναδικό άνθρωπο που έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο τρεις φορές, το 1958, το 1962 και το 1970.

Το ρεκόρ του Μαραντόνα

Το σημερινό ρεκόρ για την υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί για ποδοσφαιρική φανέλα ανέρχεται στα 9,28 εκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό αυτό καταβλήθηκε το 2022 για φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα το ακριβότερο ποδοσφαιρικό ένδυμα που έχει πωληθεί σε δημοπρασία.

Τα δύο γκολ στον τελικό και το ιστορικό επίτευγμα

Ο Πελέ, γεννημένος ως Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, σημείωσε δύο γκολ απέναντι στη Σουηδία στον πρώτο του τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παραμένει ο νεότερος παίκτης που έχει σκοράρει σε τελικό Μουντιάλ, ενώ η κατάκτηση του 1958 ήταν η πρώτη από τις συνολικά πέντε που έχει κατακτήσει η Βραζιλία στην ιστορία της διοργάνωσης.

Από τον Ντίντα σε ανώνυμο αγοραστή

Ο Πελέ, ο οποίος απεβίωσε το 2022 σε ηλικία 82 ετών, είχε χαρίσει τη φανέλα του 1958 στον συγκάτοικο και συμπαίκτη του, Ντίντα, αμέσως μετά τον τελικό.

Μετά από δεκαετίες στην οικογένεια του Ντίντα, το αντικείμενο εκτέθηκε σε μουσείο στη Βραζιλία, πριν αποκτηθεί από ανώνυμο αγοραστή το 2004.

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