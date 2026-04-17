ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:54
17.04.2026 13:00

Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία: Δεν μιλάω για τα ελληνοτουρκικά, θα μου απαγορεύσουν να πάω ξανά στη Μύκονο – Μίλησε όμως για S-400 και F-35

Ο Αμερικανός πρεσβευτης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ μίλησε για τις τουρκικές προσπάθειες να ξεμπλοκάρει το θέμα των F-35, το οποίο σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 που κατέχει η Άγκυρα.

Η ομιλία έγινε στο Φόρουμ της Αττάλειας, με τον Τομ Μπάρακ να συνδέει τις επιδιώξεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, η οποία «διαθέτει S-300 και F-35», όπως είπε, ενώ προτίμησε να μην μιλήσει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για να μην του… απαγορεύσουν να ξαναπάει στη Μύκονο…

«Πιστεύω ότι το ζήτημα με τα S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του αφεντικού μου (Ντόναλντ Τραμπ), η ένταξη στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35. Όσο για το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας, πρόκειται για ένα ακόμη ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα προσπαθήσω καν να αναφερθώ, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο!» είπε χαρακτηριστικά με… σκωπτική διάθεση.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

