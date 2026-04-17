Politico: Ο Τραμπ γίνεται εντελώς τοξικός ακόμη και για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει τόσο πολιτικά τοξικός στην Ευρώπη, που ακόμη και οι πιο κοντινοί ιδεολογικοί του σύμμαχοι τον βλέπουν ολοένα και περισσότερο ως βάρος.

Αυτό σχολιάζει το Politico, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια φράση της Μαρίν Λεπέν προς τους βουλευτές του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού: «Πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις».

Οι δεξιοί λαϊκιστές της Ευρώπης είχαν ήδη αρχίσει να απομακρύνονται από τον Αμερικανό πρόεδρο, ακόμη και πριν ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν υποστεί βαριά ήττα στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, τονίζει το δημοσίευμα, άποψη που ενισχύθηκε μετά την συντριπτική ήττα του Ούγγρου πολιτικού, μετά από 16 χρόνια εξουσίας παρά την δημόσια στήριξη του Τραμπ και το ταξίδι του Βανς στη χώρα, παραμονές εκλογών, για να στηρίξουν τον απερχόμενο πρωθυπουργό.

Παράλληλα και η στάση του Τραμπ απέναντι στον πάπα Λέων, ενίσχυσε περαιτέρω αυτή την άποψη, καθώς για την ακροδεξιά, που συνδέεται βαθιά με την θρησκεία, «ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια».

Αν και κάποιοι βλέπουν πλεονεκτήματα στη διατήρηση δεσμών με τον Τραμπ, «στο συγκεκριμένο εκλογικό πλαίσιο, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο», δήλωσε ο Τόρμπεν Μπράγκα, βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), μέλος της επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Μπούντεσταγκ.

«Δεν κάνουμε αναφορά στον Τραμπ πριν τις εκλογές»

Για την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, οι επιθέσεις του Τραμπ στον Πάπα Λέοντα αποτέλεσαν σημείο καμπής.

«Η ήττα του Όρμπαν δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς στην κόπωση των ψηφοφόρων», δήλωσε αξιωματούχος του Εθνικού Συναγερμού. «Η εγγύτητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο σημερινό πλαίσιο δεν άρεσε στους Ούγγρους ψηφοφόρους».

Ο Εθνικός Συναγερμός έχει αποφασίσει εν όψει των εκλογών του 2027, να αποφύγει να εμφανίζεται κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρει η ίδια πηγή, ενώ και το AfD σκοπεύει να ακολουθήσει παρόμοια προσέγγιση στις κρίσιμες περιφερειακές εκλογές τον Σεπτέμβριο.

Ο Ματίας Μούσντορφ, βουλευτής της AfD, έγραψε στο X ότι η «επιδεικτική επίδειξη φιλίας» μεταξύ Βουδαπέστης και της κυβέρνησης Τραμπ «λειτούργησε σαν βαρίδι στον λαιμό» του Όρμπαν.

Η ηγέτιδα της AfD, Άλις Βάιντελ, εξακολουθεί να επιδιώκει ωστόσο καλές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν θεωρεί βάρος τη στενή σχέση μαζί του και ότι «ο Όρμπαν έκανε μια πολύ καλή προεκλογική εκστρατεία».

Το Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν ήταν πάλι πιο επιφυλακτικό, δεδομένης της αντιδημοτικότητας του Τραμπ στους Γάλλους ψηφοφόρους.

«Από την επίθεση στο Καπιτώλιο το 2021, η Λεπέν κατάλαβε ότι δεν είναι καλή ιδέα να έρθει πολύ κοντά του», είπε πρώην αξιωματούχος αντίπαλης ακροδεξιάς ομάδας.

Οι στενοί δεσμοί με την Ουάσιγκτον «μπορούν να αποτελέσουν βάρος και να παρερμηνευτούν», πρόσθεσε σύμμαχος της Λεπέν. «Μας αρέσουν οι φίλοι μας στην Ουάσιγκτον, αλλά δεν θέλουμε να μας λένε τι να κάνουμε».

