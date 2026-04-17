ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:41
17.04.2026 09:40

Ο Τραμπ «βλέπει» (πάλι) συμφωνία για το τέλος του πολέμου – «Μικρή παράκαμψη» η επίθεση κατά του Ιράν, «αξιαγάπητη χώρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε πεπεισμένος χθες Πέμπτη ότι σύντομα θα συναφθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο και εκτίμησε ότι είναι πιθανή η παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στην οποία έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Παρά ταύτα πρόσθεσε ότι ενδέχεται να μην χρειαστεί παράταση, καθώς η Τεχεράνη επιθυμεί να συναφθεί συμφωνία.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Σημείωσε επίσης ότι αν υπάρξει συμφωνία και αυτή υπογραφεί στο Ισλαμαμπάντ, ίσως να πάει και ο ίδιος εκεί.

Λίγες ώρες αργότερα από το Λας Βέγκας ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος «μάλλον θα τελειώσει αρκετά σύντομα».

Στο μεταξύ πακιστανική πηγή που συμμετέχει στη μεσολάβηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος στις παρασκηνιακές διπλωματικές προσπάθειες και εκτίμησε ότι μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών ενδέχεται να καταλήξει στην υπογραφή συμφωνίας.

Αρχικά ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης και μέσα σε διάστημα 60 ημερών θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη συμφωνία, επεσήμανε η πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Η λεπτομερής συμφωνία έρχεται αργότερα. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν επί της αρχής και τα τεχνικά κομμάτια έρχονται στη συνέχεια», διευκρίνισε.

Άλλη διπλωματική πηγή δήλωσε ότι βασικός μεσολαβητής του Πακιστάν, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού της χώρας αρχιστράτηγος Ασίμ Μουνίρ, έχει συνομιλίες στην Τεχεράνη από την Τετάρτη και έχει σημειώσει προόδους σε «ακανθώδη θέματα».

«Μικρή παράκαμψη» ο πόλεμος κατά του Ιράν, «αυτής της αξιαγάπητης χώρας»

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε Πέμπτη την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν «μικρή παράκαμψη» που πάντως «χρειαζόταν» να κάνουν οι ΗΠΑ, σε μια απόπειρα να αντιπαρέλθει το γεγονός ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής, κατά δημοσκοπήσεις.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λας Βέγκας, όπου πήγε να διαλαλήσει το μέτρο που προώθησε για την κατάργηση του φόρου στα φιλοδωρήματα, ο αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των πεπραγμένων του για την οικονομία από την έναρξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

Διαβεβαίωσε πως η οικονομία τα πάει περίφημα, «παρά τη μικρή παράκαμψη σε αυτή την αξιαγάπητη χώρα που τη λένε Ιράν, που όμως έπρεπε να κάνουμε, επειδή αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα, αληθινό κακό», είπε, υπονοώντας προφανώς την απόκτηση πυρηνικών όπλων που κατ’ αυτόν επιδίωκε η Ισλαμική Δημοκρατία – κάτι που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και δεκαετίες.

