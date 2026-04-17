Τραμπ: «Μικρή παράκαμψη» ο πόλεμος κατά του Ιράν, «αυτής της αξιαγάπητης χώρας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Πέμπτη την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν «μικρή παράκαμψη» που πάντως «χρειαζόταν» να κάνουν οι ΗΠΑ, αποπειρώμενος να αντιπαρέλθει το γεγονός ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής, κατά δημοσκοπήσεις.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λας Βέγκας, όπου πήγε να διαλαλήσει το μέτρο που προώθησε για την κατάργηση του φόρου στα φιλοδωρήματα, ο αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των πεπραγμένων του για την οικονομία από την έναρξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

Διαβεβαίωσε πως η οικονομία τα πάει περίφημα, «παρά τη μικρή παράκαμψη σε αυτή την αξιαγάπητη χώρα που τη λένε Ιράν, που όμως έπρεπε να κάνουμε, επειδή αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα, αληθινό κακό», είπε ο ρεπουμπλικάνος, υπονοώντας προφανώς την απόκτηση πυρηνικών όπλων που κατ’ αυτόν επιδίωκε η Ισλαμική Δημοκρατία – κάτι που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και δεκαετίες.

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos που διενεργήθηκε από τη 10η ως τη 12η Απριλίου με δείγμα πάνω από 1.000 Αμερικανούς έδειξε ότι το 51% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν «άξιζε τον κόπο», με δεδομένα τα κόστη. Μόλις το 24% εξέφρασε την αντίθετη άποψη.

Ενώ δημοσκόπηση του πανεπιστημίου Quinnipiac η οποία είδε το φως της δημοσιότητας προχθές Τετάρτη έδειξε ότι το 65% του δείγματος θεωρεί υπεύθυνο τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη άνοδο των τιμών των καυσίμων στη χώρα.

Κατά την ίδια έρευνα, μόλις το 36% του δείγματος εγκρίνει τον τρόπο που χειρίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ την «κατάσταση» με το Ιράν, ενώ το 58% τον αποδοκιμάζει.

Παράπλευρες απώλειες από τις αυξήσεις στα καύσιμα: Η KLM ακυρώνει 160 πτήσεις, η Lufthansa κλείνει άμεσα τη θυγατρική της

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Πέντε μέρες σχεδίαζε την επίθεση ο 14χρονος – Η εμμονή με τα όπλα και τα προβλήματα προσαρμογής

Οι Αμερικάνοι έχασαν drone 240 εκατ. ευρώ, έπεσε στα Στενά του Ορμούζ – Τι μεταδίδει το CNN, αδιευκρίνιστα τα αίτια