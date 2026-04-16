ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 18:32
Οι Αμερικάνοι έχασαν drone 240 εκατ. ευρώ, έπεσε στα Στενά του Ορμούζ – Τι μεταδίδει το CNN, αδιευκρίνιστα τα αίτια

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις η απώλεια ενός από τα πιο προηγμένα και ακριβά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους, καθώς ένα drone τύπου MQ-4C Triton, αξίας περίπου 240 εκατομμυρίων ευρώ, κατέπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσε το CNN μέσω της πλατφόρμας FlightRadar24, το αεροσκάφος απογειώθηκε από την αμερικανική βάση Sigonella στη Σικελία στις 9 Απριλίου, εκτελώντας αποστολή επιτήρησης στον Περσικό Κόλπο. Κατά τη διάρκεια της πτήσης του πάνω από τα Στενά του Ορμούζ –ένα από τα πιο στρατηγικά περάσματα παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου– το drone παρουσίασε ξαφνική και ανεξήγητη πτώση ύψους, από περίπου 50.000 πόδια στα 9.000, πριν χαθεί εντελώς από τα ραντάρ.

Η εξαφάνισή του καταγράφηκε πάνω από τον Περσικό Κόλπο, με τα διαθέσιμα δεδομένα να μην επιτρέπουν μέχρι στιγμής σαφή συμπεράσματα για τα αίτια της πτώσης. Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για το αν πρόκειται για τεχνική βλάβη, ανθρώπινο σφάλμα ή ενδεχόμενη εχθρική ενέργεια, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από το περιστατικό.

Υπερ-εξελιγμένο κατασκοπευτικό, οι ΗΠΑ διαθέτουν μόνο 20  

Το MQ-4C Triton θεωρείται ένα από τα πλέον εξελιγμένα κατασκοπευτικά drones στον κόσμο, σχεδιασμένο για πτήσεις μεγάλης διάρκειας και υψηλού υψομέτρου, με δυνατότητα επιτήρησης τεράστιων θαλάσσιων περιοχών. Κατασκευάζεται από την Northrop Grumman και αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις πληροφοριών και επιτήρησης του αμερικανικού ναυτικού.

Η απώλειά του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο λόγω του υψηλού κόστους –που υπερβαίνει ακόμη και την αξία ορισμένων μαχητικών αεροσκαφών– αλλά και λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητάς του, καθώς υπάρχουν μόλις περίπου 20 τέτοια drones σε υπηρεσία.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν επισήμως τη συμμετοχή της Γερμανίας σε αποστολή στα στενά του Χορμούζ - Media

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν κομβικό σημείο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Η περιοχή παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, γεγονός που καθιστά κάθε στρατιωτικό συμβάν δυνητικά επικίνδυνο για την ευρύτερη σταθερότητα.

Μέχρι στιγμής, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτων παραγόντων να μην έχει αποκλειστεί. Η απώλεια του συγκεκριμένου drone προστίθεται σε μια σειρά στρατιωτικών συμβάντων στην περιοχή, ενισχύοντας την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

