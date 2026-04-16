Σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου με φόντο την παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν, κοντά στα 95 δολ. το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιούνται καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κινούνται προς παράταση της εκεχειρίας και επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου που έχει αναστατώσει τις ενεργειακές αγορές.

Το Brent διατηρήθηκε κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, μετά από σχεδόν αμετάβλητο κλείσιμο την Τετάρτη, ενώ το West Texas Intermediate κινήθηκε κοντά στα 91 δολάρια.

Σύμφωνα με πηγές, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εξετάζουν παράταση της εκεχειρίας κατά δύο εβδομάδες, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης.

Στα Στενά του Ορμούζ – που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς αγορές – η ναυσιπλοΐα παραμένει σχεδόν παγωμένη, καθώς η σύγκρουση πλησιάζει στο τέλος της έβδομης εβδομάδας.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό για να περιορίσουν την ιρανική κίνηση, ενώ η Τεχεράνη κρατά κλειστή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για τα περισσότερα πλοία.

Το Ιράν εκλαμβάνει έναν παρατεταμένο αμερικανικό αποκλεισμό ως προάγγελο παραβίασης της εκεχειρίας, σύμφωνα με τον Αλί Αμπντολαχί, διοικητή του κοινού στρατηγείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή» στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν ή στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, προειδοποίησε.

Διαβάστε επίσης

