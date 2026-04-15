ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 19:42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.04.2026 18:47

Η Ουάσιγκτον στους Δελφούς: Το κινήμα MAGA και οι στρατηγικές του Τραμπ στο προσκήνιο

Ο παλμός της αμερικανικής πρωτεύουσας και οι προτεραιότητες του κινήματος «Make America Great Again» αναμένεται να κυριαρχήσουν στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, το Φόρουμ εξασφάλισε τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων που διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την πολιτική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας μια σπάνια «ματιά» στις εσωτερικές ισορροπίες της αμερικανικής ηγεσίας.

Κεντρικό σημείο του ενδιαφέροντος αποτελεί η ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ του Steve Bannon και του Matthew Boyle. Ο Bannon, πρώην Επικεφαλής Στρατηγικής του Λευκού Οίκου και οικοδεσπότης του podcast «War Room», παραμένει η ιδεολογική πυξίδα του κινήματος MAGA, ασκώντας τεράστια επιρροή στη βάση των Ρεπουμπλικανών. Μαζί του, ο Matthew Boyle, επικεφαλής της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, θα αναλύσει τη σύνδεση μεταξύ της ηγεσίας Trump και της επικοινωνιακής στρατηγικής που κινητοποιεί εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Η παρουσία αυτών των στελεχών πλαισιώνεται από μια σειρά προσώπων-κλειδιά που κατέχουν κρίσιμους ρόλους στην τρέχουσα αμερικανική διοίκηση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Andrew Puzder, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία-Πλαίσιο Εμπορίου ΗΠΑ-ΕΕ, καθώς και για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο Alex Bruesewitz, στενός πολιτικός σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, θα αναλύσει τη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη σύγχρονη πολιτική αντιπαράθεση, ενώ ο Scott Atlas του Hoover Institution θα αναφερθεί στις θέσεις του για την προστασία της οικονομίας έναντι των καθολικών lockdowns.

Σε μια συγκυρία όπου οι ευρωατλαντικές σχέσεις επαναπροσδιορίζονται, οι συζητήσεις στους Δελφούς θα φωτίσουν το πώς το δόγμα «America First» επηρεάζει τις παγκόσμιες συμμαχίες, τη διεθνή ασφάλεια και την ενεργειακή θωράκιση της Ευρώπης. Το Φόρουμ φιλοδοξεί έτσι να αποτελέσει τη γέφυρα για την κατανόηση των πολιτικών επιλογών που θα καθορίσουν το μέλλον της διεθνούς σκηνής τα επόμενα χρόνια, φέρνοντας τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με τους αρχιτέκτονες της αμερικανικής στρατηγικής.

