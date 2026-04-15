Η Ελλάδα κάνει… πρωταθλητισμό στις αυξήσεις ενοικίων: Δεύτερη στην Ε.Ε. με άλμα 10,1% – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΦΙΜ

Οι τιμές στα ενοίκια όχι μόνο δεν μένουν -έστω- σταθερές, αλλά αυξάνονται και με ραγδαίους ρυθμούς.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από την μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), το οποίο αναφέρει ότι η αύξηση σε ετήσια βάση έφτασε το 10,1%, ποσοστό που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από την Κροατία.

Αυτό, έχει οδηγήσει, όπως αναφέρει η έρευνα, σε αύξηση τουλάχιστον 40% την τελευταία τριετία.

Η έρευνα βασίστηκε σε πρόσφατα στοιχεία της Eurostat και αναφέρει ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι τιμές κατοικιών στην Ε.Ε. των «27» αυξήθηκαν κατά 5,5% και τα ενοίκια κατά 3,2% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, στην Ελλάδα η αύξηση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο ωστόσο για την Ελλάδα δεν είναι μόνο η αύξηση των τιμών, αλλά η επιβάρυνση των νοικοκυριών. Στην Αθήνα, το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου αντιστοιχεί στο 70,2% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ενώ για δύο υπνοδωμάτια φτάνει το 93,6% σύμφωνα με την έρευνα.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ δεν ξεπερνούν το 46%…

Τα συμπεράσματα του ΚΕΦΙΜ

Η μελέτη του ΚΕΦΙΜ καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

Στην ΕΕ-27 το 2025 οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% και τα ενοίκια κατά 3,2%.

Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην ΕΕ (+10,1%), πίσω μόνο από την Κροατία (+17,6%). Ακολουθούν η Ουγγαρία (+9,8%), η Βουλγαρία (+9,6%) και η Ρουμανία (+8,2%). Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Φινλανδία.

Από το 2000 έως σήμερα τα ενοίκια στην Ελλάδα ακολούθησαν την εξής πορεία: ταχεία άνοδο 2000–2011 (+53%), απότομη πτώση 2011–2018 (–26%), στασιμότητα 2018–2021 και εκ νέου έντονη ανοδική πορεία από το 2022, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2010

Οι τιμές αγοράς κατοικιών στην Ελλάδα: σχεδόν διπλασιασμός 2000–2008, βαθιά πτώση 2008– 2017 (–43% στην Αθήνα), και ταχεία ανάκαμψη 2017-2025 (+86% στην Αθήνα), ξεπερνώντας το 2025 τα επίπεδα του 2008.

Η αναλογία ενοικίου προς μηνιαίο εισόδημα στην Αθήνα ανέρχεται στο 70,2% για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο και 93,6% για δυο υπνοδωμάτια (2024), έναντι 31–34% και 46% αντίστοιχα για τον μέσο όρο της ΕΕ.

