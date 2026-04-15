Η Ελλάδα κάνει… πρωταθλητισμό στις αυξήσεις ενοικίων: Δεύτερη στην Ε.Ε. με άλμα 10,1% – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΦΙΜ

Οι τιμές στα ενοίκια όχι μόνο δεν μένουν -έστω- σταθερές, αλλά αυξάνονται και με ραγδαίους ρυθμούς.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από την μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), το οποίο αναφέρει ότι η αύξηση σε ετήσια βάση έφτασε το 10,1%, ποσοστό που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από την Κροατία.
Αυτό, έχει οδηγήσει, όπως αναφέρει η έρευνα, σε αύξηση τουλάχιστον 40% την τελευταία τριετία.
Η έρευνα βασίστηκε σε πρόσφατα στοιχεία της Eurostat και αναφέρει ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι τιμές κατοικιών στην Ε.Ε. των «27» αυξήθηκαν κατά 5,5% και τα ενοίκια κατά 3,2% σε ετήσια βάση.
Ωστόσο, στην Ελλάδα η αύξηση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Το πιο ανησυχητικό στοιχείο ωστόσο για την Ελλάδα δεν είναι μόνο η αύξηση των τιμών, αλλά η επιβάρυνση των νοικοκυριών. Στην Αθήνα, το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου αντιστοιχεί στο 70,2% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ενώ για δύο υπνοδωμάτια φτάνει το 93,6% σύμφωνα με την έρευνα.
Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ δεν ξεπερνούν το 46%…
Η μελέτη του ΚΕΦΙΜ καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:
