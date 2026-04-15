Η «προσγείωση» της ανάπτυξης και το νέο μεσοπρόθεσμο σχέδιο 2026-2027

Υπό τη βαριά σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχωρά σε μια καθοριστική αναθεώρηση των μακροοικονομικών του προβλέψεων.

Η επίσημη σφραγίδα αυτής της προσαρμογής αναμένεται να μπει στις 30 Απριλίου, με την κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Αθήνα καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία που επιτάσσουν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες και στις πιέσεις που γεννά η ενεργειακή αβεβαιότητα.

Από το 2,4% στο 2%: Η Αναθεώρηση της Ανάπτυξης

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας για το τρέχον έτος. Ενώ ο Προϋπολογισμός του 2026 είχε οικοδομηθεί πάνω σε ένα αισιόδοξο σενάριο ανάπτυξης 2,4%, τα νέα δεδομένα «ψαλιδίζουν» τις προσδοκίες στο 2%. Αυτή η μείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες δεν είναι απλώς ένας αριθμός· μεταφράζεται σε μικρότερο δημοσιονομικό χώρο για παροχές και ελαφρύνσεις, καθώς το ΑΕΠ αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των ελλειμμάτων και του χρέους.

Η κύρια αιτία αυτής της επιβράδυνσης εντοπίζεται στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη σύρραξη στο Ιράν. Οι αγορές ενέργειας παραμένουν σε αναμμένα κάρβουνα, με το κόστος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα. Αυτή η κατάσταση λειτουργεί ως «φρένο» στην κατανάλωση και στις επενδύσεις, καθώς το κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις και το κόστος διαβίωσης για τα νοικοκυριά αυξάνονται απρόβλεπτα.

Ο «Επίμονος» Πληθωρισμός

Παράλληλα με την επιβράδυνση της ανάπτυξης, το οικονομικό επιτελείο έρχεται αντιμέτωπο με την αναθεώρηση του πληθωρισμού προς τα πάνω. Η αρχική πρόβλεψη για 2,2% θεωρείται πλέον ξεπερασμένη από την πραγματικότητα των διεθνών τιμών ενέργειας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, γεγονός που δυσκολεύει τον σχεδιασμό της Αθήνας για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Διαβουλεύσεις με την Κομισιόν και Νέοι Κανόνες

Αυτές τις ημέρες, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας βρίσκεται σε διαρκείς διαβουλεύσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το διακύβευμα είναι η οριστικοποίηση των νέων παραδοχών που θα ενσωματωθούν στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο 2026-2029. Με το νέο σύμφωνο σταθερότητας, η έμφαση δίνεται στις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες, και η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει ότι, παρά την εξωτερική κρίση, παραμένει προσηλωμένη στη μείωση του χρέους και στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων.

Η έκθεση της 30ής Απριλίου θα αποτελέσει τον «οδικό χάρτη» της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη τετραετία. Η αναγκαστική προσαρμογή του οικονομικού σχεδιασμού δείχνει ότι η Ελλάδα, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, παραμένει ευάλωτη σε εξωγενείς κραδασμούς. Το στοίχημα για την Αθήνα είναι να διατηρήσει την αναπτυξιακή τροχιά του 2%, αποτρέποντας ταυτόχρονα μια νέα κρίση κόστους ζωής που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ο επίμονος πληθωρισμός.

Διαβάστε επίσης:

ΔΝΤ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα το 2026 – Το δυσμενές και το ακραίο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία

Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4% την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Συντάξεις Μαΐου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές – Την επόμενη εβδομάδα στα ΑΤΜ όλοι οι δικαιούχοι