search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 15:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 13:43

Μάριος Οικονόμου: Μη ενθαρρυντικά τα πρώτα τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας – Καθοριστικές οι επόμενες ώρες

31.05.2026 13:43
oikonomou1

Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ενώ οι επόμενες 48 ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες.

Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με στόχο την αποσωλήνωσή του και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πιο ολοκληρωμένων εξετάσεων εγκεφαλικής λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα των εξετάσεων δεν αφήνουν σημαντικά περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς προς το παρόν δεν καταγράφεται ουσιαστική βελτίωση στην κατάστασή του.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν για το επόμενο 48ωρο, διάστημα που θεωρείται καθοριστικό για την αξιολόγηση της εγκεφαλικής λειτουργίας και την περαιτέρω πορεία της υγείας του ασθενούς.

Ο 34χρονος Γιαννιώτης ποδοσφαιριστής δίνει μάχη για τη ζωή του εδώ και μία εβδομάδα, μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το Σάββατο 23 Μαΐου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Οικονόμου είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024, έχοντας αγωνιστεί στον Παναιτωλικό. Στην καριέρα του είχε παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία, με 74 συμμετοχές στη Μπολόνια, 64 στην ΑΕΚ, 23 στον ΠΑΣ Γιάννινα, 21 στον Παναιτωλικό και 20 στην Κοπεγχάγη, ενώ είχε φορέσει επίσης τις φανέλες των ΣΠΑΛ, Μπάρι και Κάλιαρι.

Διαβάστε επίσης:

Μαζικά στις παραλίες όσοι έμειναν στη πόλη το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος (Video)

Θεσσαλονίκη: 4,5 ετών παιδί βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του στον δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Ωρωπός: Πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να πετούν μπάζα στο δάσος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

israeli-soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Γαλλία ζητά επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρία Καρυστιανού: Το γεύμα στο κέντρο της Αθήνας – Οι συνεργάτες της και οι δημοσκοπήσεις (Photos)

paris saint geramain (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένας νεκρός και πάνω από 200 τραυματίες στα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν – 780 συλλήψεις (Video)

trump mobile 2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρίχνουν μαζικά «άκυρο» στον Τραμπ οι καλλιτέχνες για τα 250 χρόνια του αμερικανικού κράτους – Οι απειλές και η σύγκριση με τον Έλβις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 15:36
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

israeli-soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Γαλλία ζητά επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρία Καρυστιανού: Το γεύμα στο κέντρο της Αθήνας – Οι συνεργάτες της και οι δημοσκοπήσεις (Photos)

1 / 3