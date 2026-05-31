Ωρωπός: Πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να πετούν μπάζα στο δάσος

Μήνυση κατά ιδιωτών που πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να εναποθέτουν μπάζα μέσα σε δασική έκταση, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου, κατέθεσαν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου του Δήμου Ωρωπού.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, πολίτης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου, Μιχάλη Λαγό, ότι όχημα φορτωμένο με μπάζα κατευθυνόταν προς δασικό δρόμο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στο σημείο όπου βρίσκονται οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και «συνέλαβε» επ’ αυτοφώρω τους ιδιώτες την ώρα που εναπόθεταν τα υλικά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπήρξε ένταση, ενώ καταγράφηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, ο οποίος έδωσε εντολή για όλες τις νόμιμες ενέργειες. Έτσι, κατατέθηκε μήνυση στο Τμήμα κατά των εμπλεκομένων, στέλνοντας μήνυμα προς πάση κατεύθυνση ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και τις δασικές εκτάσεις της περιοχής.

Η παράνομη εναπόθεση οικοδομικών υλικών και μπαζών αποτελεί σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν τους ελέγχους με επίγεια και εναέρια μέσα, οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

