search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 12:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 12:16

Ωρωπός: Πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να πετούν μπάζα στο δάσος

31.05.2026 12:16
oropos

Μήνυση κατά ιδιωτών που πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να εναποθέτουν μπάζα μέσα σε δασική έκταση, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου, κατέθεσαν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου του Δήμου Ωρωπού.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, πολίτης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου, Μιχάλη Λαγό, ότι όχημα φορτωμένο με μπάζα κατευθυνόταν προς δασικό δρόμο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στο σημείο όπου βρίσκονται οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και «συνέλαβε» επ’ αυτοφώρω τους ιδιώτες την ώρα που εναπόθεταν τα υλικά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπήρξε ένταση, ενώ καταγράφηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, ο οποίος έδωσε εντολή για όλες τις νόμιμες ενέργειες. Έτσι, κατατέθηκε μήνυση στο Τμήμα κατά των εμπλεκομένων, στέλνοντας μήνυμα προς πάση κατεύθυνση ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και τις δασικές εκτάσεις της περιοχής.

Η παράνομη εναπόθεση οικοδομικών υλικών και μπαζών αποτελεί σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν τους ελέγχους με επίγεια και εναέρια μέσα, οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 4 πριν τον απόπλου – Ταλαιπωρία για 436 επιβάτες

ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: Στη φυλακή ένας λογιστής, ελεύθεροι με όρους οι άλλοι 9 κατηγορούμενοι

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elas-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Ποιοι υπογράφουν την ιδρυτική Διακήρυξη από τον χώρο του Πολιτισμού (Photos)

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιατί η πραγματική απειλή για το σύστημα είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ

eurapis (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συρία: Σπάνια υπερχείλιση του Ευφράτη – Εκκενώνονται παρόχθιες περιοχές (Video)

gamos
LIFESTYLE

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Η φαντασμαγορική γαμήλια τελετή και ο πρώτος χορός του ζευγαριού (Video)

oropos
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να πετούν μπάζα στο δάσος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

nea aristera 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και άλλοι 3 βουλευτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 12:53
elas-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Ποιοι υπογράφουν την ιδρυτική Διακήρυξη από τον χώρο του Πολιτισμού (Photos)

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιατί η πραγματική απειλή για το σύστημα είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ

eurapis (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συρία: Σπάνια υπερχείλιση του Ευφράτη – Εκκενώνονται παρόχθιες περιοχές (Video)

1 / 3