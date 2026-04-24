Ωρωπός: Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου από τον δήμαρχο για το μπάζωμα στη θάλασσα της Σκάλας Ωρωπού

Ο Δήμος Ωρωπού καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το σοβαρό περιβαλλοντικό περιστατικό που διαπιστώθηκε στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, λίγα μέτρα από τα τοπικά ιατρεία, στον προστατευμένο και αποκλεισμένο από τον Δήμο χώρο της λιμνοθάλασσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία, άγνωστοι εναπόθεσαν φορτηγά με μπάζα μέσα στη θάλασσα, δημιουργώντας παράνομο δρόμο μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων, προκαλώντας σοβαρή αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον και στον ευαίσθητο παράκτιο χώρο της περιοχής.

Μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, μετέβη άμεσα στο σημείο και πραγματοποίησε αυτοψία.

Στη συνέχεια κατέθεσε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου στο Λιμεναρχείο Ωρωπού και στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, προσκομίζοντας φωτογραφικό υλικό, ενώ παράλληλα το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε στην Κτηματική Υπηρεσία για άμεσες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ ο Δήμος Ωρωπού θα παρακολουθεί στενά την πορεία της υπόθεσης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών.

Ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, δήλωσε: «Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να καταστρέφει τον τόπο μας. Αυτό που αντικρίσαμε στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας Ωρωπού είναι ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να λειτουργούν με ασυδοσία, να μπαζώνουν τη θάλασσα και να προσβάλλουν το φυσικό περιβάλλον, θα μας βρουν απέναντί τους. Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Ο Ωρωπός δεν είναι χώρος ασυδοσίας. Είναι ένας πανέμορφος τόπος και θα τον προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο».

