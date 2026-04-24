ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 17:51
24.04.2026 17:28

Αίγινα: Ανήλικη απείλησε συμμαθητές της με σουγιά στη στάση του λεωφορείου

24.04.2026 17:28
Στη σύλληψη μιας 16χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αίγινα, μετά από περιστατικό απειλής σε βάρος συμμαθητών της με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (24/4/2026) και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/4/2026), μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, όταν η 16χρονη, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου μαζί με συμμαθητές της, φέρεται να τους απείλησε με σουγιά που είχε στην κατοχή της.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα ο διευθυντής του σχολείου, στον οποίο η ανήλικη παρέδωσε το αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, όπου και ακολούθησε η σύλληψή της. Η 16χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Άγιος Δημήτριος: «Της είπε ότι ο 27χρονος δεν πήγε στο ραντεβού», λέει ο δικηγόρος της 20χρονης – Τη Δευτέρα η δίκη για υπόθαλψη 

ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Ανήλικη απείλησε συμμαθητές της με σουγιά στη στάση του λεωφορείου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 17:51
