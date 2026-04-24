Αίγινα: Ανήλικη απείλησε συμμαθητές της με σουγιά στη στάση του λεωφορείου

Στη σύλληψη μιας 16χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αίγινα, μετά από περιστατικό απειλής σε βάρος συμμαθητών της με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (24/4/2026) και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/4/2026), μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, όταν η 16χρονη, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου μαζί με συμμαθητές της, φέρεται να τους απείλησε με σουγιά που είχε στην κατοχή της.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα ο διευθυντής του σχολείου, στον οποίο η ανήλικη παρέδωσε το αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, όπου και ακολούθησε η σύλληψή της. Η 16χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

