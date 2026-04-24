Γυναικοκτονία στη Κρήτη: Θρήνος στην κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη (videos/photos)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε στις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν την 43χρονη Ελευθερία, η οποία έπεσε θύμα γυναικοκτονίας από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της. Κάτοικοι του χωριού έφτασαν στην εκκλησία με δάκρυα στα μάτια και λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια για να πουν το στερνό αντίο στην Ελευθερία.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Ηρακλείου, με την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη και τον πόνο να κορυφώνεται τη στιγμή του τελευταίου αποχαιρετισμού. Τραγικές φιγούρες τα τρία παιδιά της Ελευθερίας, η μητέρα και ο αδερφός της.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το δράμα της οικογένειας γίνεται ακόμη βαρύτερο, καθώς συμπίπτει χρονικά κοντά με το εξάμηνο μνημόσυνο του πατέρα της άτυχης γυναίκας.

Η άφιξη της σορού της 43χρονης Ελευθερίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου

Ανησυχητική πρόβλεψη Παπαδόπουλου για μεγάλο σεισμό άνω των 6 Ρίχτερ «εντός τριετίας, σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας»

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Αυτή την ώρα η μεταγωγή του δολοφόνου, του φίλου και των δύο κοριτσιών στον εισαγγελέα



Νέος δυνατός σεισμός 5 Ρίχτερ νότια της Κρήτης