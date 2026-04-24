Νέος δυνατός σεισμός 5 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Οι σεισμικές δονήσεις νότια του Λασιθίου συνεχίζονται και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε έναν ακόμη δυνατό σεισμό της τάξεως των 5 Ρίχτερ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:58 με το ίδιο επίκεντρο που είχαν και τα 5,7 Ρίχτερ νωρίτερα το πρωί: 18χλμ νοτιοδυτικά του Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 7,7 χλμ. Δεκάδες μετασεισμοί έχουν σημειωθεί μετά τον κύριο σεισμό που έγινε στις 6:18 το πρωί.

