Νέος δυνατός σεισμός 5 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Οι σεισμικές δονήσεις νότια του Λασιθίου συνεχίζονται και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε έναν ακόμη δυνατό σεισμό της τάξεως των 5 Ρίχτερ.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:58 με το ίδιο επίκεντρο που είχαν και τα 5,7 Ρίχτερ νωρίτερα το πρωί: 18χλμ νοτιοδυτικά του Λασιθίου.
Το εστιακό βάθος ήταν στα 7,7 χλμ. Δεκάδες μετασεισμοί έχουν σημειωθεί μετά τον κύριο σεισμό που έγινε στις 6:18 το πρωί.
