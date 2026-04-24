Θρήνος στον κόσμο του ΠΑΟΚ, πέθανε ο μικρός Γιωργάκης που έδινε μάχη με τον καρκίνο

Μία ακόμη θλιβερή μέρα για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, καθώς ένας μικρός φίλος της ομάδας, πέθανε μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο 7χρονος Γιωργάκης από την Αριδαία απεβίωσε χθες, σκορπώντας τη θλίψη στη περιοχή και στον κόσμο της ομάδας.

Στο πλευρό του είχαν σταθεί από την πρώτη στιγμή όλοι οι σύνδεσμοι του Δικεφάλου του Βορρά στην περιοχή της Αριδαίας, συγκεντρώνοντας χρήματα και πραγματοποιώντας δράσεις για τη στήριξη του παιδιού, αλλά και της οικογένειάς του.

