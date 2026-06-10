Εύβοια: Ζημιές από τα 5,2 Ρίχτερ, κλειστό και σήμερα σχολείο στο Προκόπι

Ζημιές σε σπίτια και κτίρια διαπιστώθηκαν από τους σεισμούς της 7ης Ιουνίου στην Εύβοια μετά από εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκιο της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.

Έλεγχοι μετά τους σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια

Ωστόσο, όπως αναφέρει το evima, κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Ενότητα Κηρέως, μιας και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αυτοψιών δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα που να εμποδίζουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ωστόσο, το Νηπιαγωγείο Προκοπίου θα παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους, καθώς καταγράφηκαν πτώσεις σοβάδων εξαιτίας της σεισμικής δόνησης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, προκειμένου να απομακρυνθεί κάθε πιθανός κίνδυνος και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του σχολείου.

Η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού παραμένει σε πρώτη προτεραιότητα, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν την παρακολούθηση της κατάστασης μετά τη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών.

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