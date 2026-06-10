Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τις πληρωμές, αλλά η ασφάλεια παραμένει το μεγάλο ζητούμενο

Από τα ψηφιακά πορτοφόλια μέχρι τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κλάδος των ηλεκτρονικών πληρωμών εισέρχεται σε μια νέα φάση μετασχηματισμού. Ωστόσο, όσο οι τεχνολογικές δυνατότητες διευρύνονται, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για σαφείς κανόνες και ισχυρότερα επίπεδα ασφάλειας.

Το μήνυμα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών κατά τη διάρκεια της ECDM Expo 2026, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την αγορά τα επόμενα χρόνια.

Η ταχεία εξάπλωση λύσεων όπως το Apple Pay και το Google Pay δείχνει ότι οι καταναλωτές έχουν ήδη εξοικειωθεί με πιο αυτοματοποιημένες μορφές συναλλαγών. Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, αφορά το λεγόμενο AI Commerce, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αγορών και πληρωμών για λογαριασμό των χρηστών.

Όπως επισημάνθηκε στο σχετικό πάνελ της διοργάνωσης, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να οδηγήσει στην ευρεία υιοθέτηση αυτών των νέων μοντέλων. Εξίσου σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του κανονιστικού πλαισίου, το οποίο καλείται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εμπιστοσύνης που απαιτούνται για την ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών.

Η Ελένη Αργυροπούλου, Head of Commercial της Nexi Ελλάδος, σημείωσε ότι η εξέλιξη των ψηφιακών πληρωμών βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις πυλώνες: την τεχνολογική καινοτομία και τους κανόνες που διασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της αγοράς.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη του λεγόμενου agentic commerce, δηλαδή συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, προϋποθέτει τη δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου λειτουργίας. Οι κανόνες που διαμορφώνονται σήμερα από τους διεθνείς οργανισμούς πληρωμών αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα με την οποία θα υιοθετηθούν οι νέες αυτές δυνατότητες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα εξακολουθεί να έχει το ζήτημα της ασφάλειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Nexi, η προστασία των συναλλαγών παραμένει η βασική προτεραιότητα για τους Έλληνες καταναλωτές. Η ετήσια έρευνα της εταιρείας για το ηλεκτρονικό εμπόριο δείχνει ότι σχεδόν δύο στους τρεις χρήστες θεωρούν την ασφάλεια τον σημαντικότερο παράγοντα κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.

Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ψηφιακή οικονομία διευρύνεται και οι ηλεκτρονικές πληρωμές κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Η αύξηση των συναλλαγών μέσω κινητών συσκευών, η εξάπλωση των ψηφιακών πορτοφολιών και η είσοδος εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν νέες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα και νέες προκλήσεις για παρόχους και καταναλωτές.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκε επίσης η μεταβολή που συντελείται στον ευρύτερο κλάδο των fintech και των υπηρεσιών πληρωμών. Τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στις τράπεζες, τις fintech εταιρείες και τους εξειδικευμένους παρόχους τεχνολογίας γίνονται ολοένα και λιγότερο διακριτά, καθώς η αγορά εξελίσσεται προς πιο σύνθετα και εξειδικευμένα μοντέλα λειτουργίας.

Η εξειδίκευση, σύμφωνα με τα στελέχη της αγοράς, μετατρέπεται σε βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ακόμη και οι μεγαλύτεροι οργανισμοί επενδύουν πλέον σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, επιδιώκοντας να προσφέρουν στοχευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα, πάντως, αφορά τις επενδύσεις που θα απαιτηθούν για να περάσει η νέα γενιά ψηφιακών πληρωμών από τη θεωρία στην πράξη. Η ανάπτυξη υποδομών, η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και η δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων συναλλαγών προϋποθέτουν σημαντικά κεφάλαια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πάροχοι πληρωμών έχουν ήδη ξεκινήσει να επενδύουν συστηματικά σε νέες πλατφόρμες και τεχνολογικές υποδομές, με στόχο να καταστήσουν τις καινοτόμες υπηρεσίες άμεσα διαθέσιμες στους εμπόρους και τους καταναλωτές.

Το βέβαιο είναι ότι οι πληρωμές των επόμενων ετών θα διαφέρουν σημαντικά από αυτές που γνωρίζουμε σήμερα. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές, αλλά πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό και με ποιες δικλίδες ασφαλείας.

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