Ο Λιόλιος της ΕΟΚ εξοργίζει το εργασιακό πρωτάθλημα: Έβαλε τουρνουά πάνω σε ευρωπαϊκή διοργάνωση – «Ξέρει από βρώμικους τρόπους»

Mέχρι και το… εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ «Νίκος Γκάλης» έχει καταφέρει να εξοργίσει η διοίκηση Λιόλιου.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του πρωταθλήματος, βάλει κατά του προέδρου της ΕΟΚ κατηγορόντας τον ότι βάλει κατά του μαζικού αθλητισμού και εξαπολύει σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του.

Το εργασιακό πρωτάθλημα έχει οργανώσει ένα πανευρωπαϊκό τουρνουά και η ΕΟΚ έβαλε ένα αδιάφορο τουρνουά στις ίδιες ημερομηνίες. «Μόλις πριν από 4 μήνες, στις ίδιες ημερομηνίες τη διοργάνωση ενός κακέκτυπου τουρνουά, έχοντας ως μοναδικό σκοπό να υφαρπάξει ομάδες και να οδηγήσει σε αποτυχία το event μας» αναφέρουν.

Η ανακοίνωση

Η αγαπημένη μας Ομοσπονδία μπάσκετ, ή κατά πολλούς το «εμπορικό μαγαζί γωνία» του κ. Λιόλιου, για ακόμα μία φορά δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο και στρέφεται εναντίον του μπάσκετ, εναντίον του Εργασιακού και Μαζικού αθλητισμού και κυρίως εναντίον της χώρας της.

Στρέφεται εναντίον του ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης», του εθελοντικού φορέα που εισήγαγε πριν από 40 χρόνια την εργασιακή καλαθοσφαίριση στην Ελλάδα, και για όλα αυτά τα χρόνια δεν πήρε την παραμικρή βοήθεια από τον φορέα που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί το μπάσκετ στην Ελλάδα. Στρέφεται εναντίον του με τους πιο βρώμικους και ανήθικους τρόπους, όμως αυτό δεν μας εκπλήσσει γιατί ο κ. Λιόλιος και το στενό του περιβάλλον μόνο αυτούς τους τρόπους ξέρουν.

Το ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης», όμως, ούτε εκφοβίζεται, ούτε φεύγει από τις αρχές του και ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια ότι βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο -σχεδόν τελικό- στάδιο η προετοιμασία τού Πανευρωπαϊκού Εργασιακού Πρωταθλήματος Maxibasketball «Athens 2026», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο διάστημα 26 Ιουνίου με 5 Ιουλίου 2026.

Ήδη πάνω από 250 ομάδες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, όπου πάνω από 4.000 επισκέπτες από 55 κράτη -όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από τις άλλες ηπείρους- θα δώσουν τη ζωντάνια τους και θα γεμίσουν τα 15 γήπεδα, που θα διεξαχθούν οι αγώνες και θα μας θυμίσουν ημέρες του 2004.

Σε αυτή μας την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις. Στο πρόσωπο του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργου Μαυρωτά, η Πολιτεία συμμετέχει ενεργά, με αποφασιστικότητα και κυρίως με πραγματικό ενδιαφέρον. Η Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά ο Περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, είναι αρωγοί στην προσπάθειά μας. Όλοι οι Δήμοι στους οποίους απευθυνθήκαμε, με πρώτο από όλους τον Δήμο Αθήνας και τον Χάρη Δούκα, μας έχουν αγκαλιάσει και μας έχουν παραχωρήσει γήπεδα, αλλά και χώρους εκδηλώσεων.

Είναι πάρα πολλοί αυτοί που στέκονται δίπλα μας. Δυστυχώς όμως, όπως προαναφέραμε υπάρχει η μοναδική εξαίρεση της ΕΟΚ και συγκεκριμένα του κ. Λιόλιου, γιατί υπάρχουν άτομα και μέσα στην Ομοσπονδία που δεν είναι ενημερωμένα για τις πράξεις του.

Αν και από την πρώτη στιγμή -πριν από 2 χρόνια- τον καλέσαμε για συμπόρευση, ακόμη και να αναλάβει η ΕΟΚ τη διοργάνωση, εκείνος κώφευσε και τώρα 2 μόλις μήνες πριν την τελετή έναρξης των αγώνων επιχειρεί με όλους τους τρόπους, θεμιτούς και αθέμιτους, να σαμποτάρει το Πανευρωπαϊκό.

Σε μια ακατανόητη ενέργεια, ανακοίνωσε μόλις πριν από 4 μήνες, στις ίδιες ημερομηνίες τη διοργάνωση ενός κακέκτυπου τουρνουά, έχοντας ως μοναδικό σκοπό να υφαρπάξει ομάδες και να οδηγήσει σε αποτυχία το event μας.

Από μόνο του το γεγονός δεν θα μας ενοχλούσε, καθώς ήδη το «Athens 2026» Maxibasketball έχει περισσότερες συμμετοχές από όσες περιμέναμε. Επιχειρεί να αποπροσανατολίσει δημάρχους και δημοτικές αρχές, προκειμένου να «μπλοκάρει» τα γήπεδα, στέλνοντας εκφοβιστικές και ψευδείς επιστολές. Θέλει να ακυρωθεί μια εκδήλωση, αδιαφορώντας για τη δυσφήμιση της χώρας, για τα μεροκάματα που θα χάσουν διαιτητές και κριτές, οι οποίοι με 700 συνολικά αγώνες ΜΟΝΟ να κερδίσουν έχουν.

Το σημαντικότερο, αδιαφορεί για τα έσοδα που θα έχει η χώρα μας, καθώς οι 4.000 και πλέον επισκέπτες θα ξοδέψουν χρήματα, που θα ενισχύσουν ουκ ολίγες συντεχνίες επαγγελματιών (ξενοδοχεία, εστίαση, μετακινήσεις, εμπορική δραστηριότητα).

Μοναδική παραφωνία ο κ. Λιόλιος, δείχνει ότι αν και λόγω θέσης έπρεπε να τον ενδιαφέρει η πρόοδος του αθλήματος στη χώρα, σε όποια έκφρασή του, εκείνος ενδιαφέρεται να ελέγξει και να ποδηγετήσει κάθε μπασκετική δράση, λες και ο χώρος τού ανήκει.

Χτύπησε λάθος πόρτα. Το εργασιακό μπάσκετ ΔΕΝ τον έχει ανάγκη, ΔΕΝ τον φοβάται, ΔΕΝ τον… βλέπει. Το ΕΚΑ έρχεται από πολύ μακριά, έχει διαγράψει τεράστια διαδρομή και κυρίως διαφέρει στην αντίληψη για το άθλημα και τον ρόλο του.

Εμείς κ. Λιόλιο είμαστε εθελοντές, που ζουν για το μπάσκετ. Ουδέποτε θελήσαμε να γίνουμε έμποροι ιδεών, ποτέ δεν μας απασχόλησε το κέρδος και τα νούμερα. Εμείς ζούμε για το μπάσκετ. Εσείς;

Διαβάστε επίσης:

