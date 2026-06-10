Μέση Ανατολή: Νέα επίθεση Τραμπ στο Ιράν – «Ο νταής είναι νεκρός» – Zήτημα εκεχειρίας θέτει η Τεχεράνη

Λίγες ώρες αφότου η CENTCOM ανακοίνωσε το τέλος της επιχείρησης αντιποίνων σε βάρος του Ιράν για την κατάρριψη του επιθετικού ελικοπτέρου Apache, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσω – τι άλλου;… – Truth Social εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Τεχεράνης.

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία, δεν υπάρχει καν πια – έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο “νταής” της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του, κάνοντας έμμεση αναφορά στις πυραυλικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν.

Η νέα ανάρτηση Τραμπ θέτει εν αμφιβόλω τη διατήρηση της εκεχειρίας που ο ίδιος κήρυξε στις αρχές Απριλίου, αν και κάποιες πηγές της Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης και το ύφος της αποτελεί άλλη μια προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να ασκήσει πίεση στην ηγεσία της Τεχεράνης να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

«Πηγαίνετε και λύστε το ζήτημα»

Παντως, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Αλί Μπαγκαέι τόνισε πως δεν μπορεί να υπάρξει εκεχειρία, όσο οι ΗΠΑ πλήττουν ιρανικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον πρέπει να ξεπεράσουν «αυτή την κατάσταση ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη», ανέφερε το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο Πεζεσκιάν είπε ότι ο πρώην Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το ζήτημα της κατάστασης «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης πρέπει να επιλυθεί», υποδηλώνοντας ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε την τρέχουσα φάση είναι η διαπραγμάτευση. «Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση αυτή, τι πρέπει να κάνουμε; Αν δεν συμμετάσχουμε σε διάλογο, τότε ποια είναι η εναλλακτική λύση;» είπε ο Πεζεσκιάν. «Σε αυτή τη βάση ο Ηγέτης επέτρεψε τη συνέχιση των συνομιλιών και στα τελικά στάδια η εντολή του ήταν: “Πηγαίνετε και λύστε το ζήτημα”».

Όσον αφορά στο επίμαχο καταρριφθέν επιθετικό ελικόπτερο Apache, o Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του κοινοβουλίου του Ιράν, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι η Τεχεράνη ευθύνεται για την κατάρριψή του. «Σε μόλις δύο ημέρες, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συντριβή του ελικοπτέρου στο Στενό του Ορμούζ ήταν έργο του Ιράν», ανέφερε στο X. «Ωστόσο, έχουν περάσει 102 ημέρες από τη σφαγή στο σχολείο της Μινάμπ και η έρευνα για τη δολοφονία των κοριτσιών της Μινάμπ συνεχίζεται ακόμη. Όταν πρόκειται για αθώα μικρά κορίτσια, οι ψεύτες τύπου Έπσταϊν γίνονται τόσο ξεχασιάρηδες. Ντροπή σας», σημείωσε.

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