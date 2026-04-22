Στη Γαλλία το Μουντομπάσκετ του 2031

Η Γαλλία θα είναι διοργανώτρια του Μουντομπάσκετ του 2031, όπως ανακοίνωσε η FIBA.
Η διοργάνωση θα επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από 17 ολόκληρα χρόνια (2014, Ισπανία), με τρεις πόλεις της να φιλοξενούν τα παιχνίδια της διοργάνωσης.
Πρόκειται φυσικά για το Παρίσι, τη Λιλ και τη Λυών. To Παγκόσμιο του 2027, το επόμενο που είναι στο καλεντάρι, θα γίνει στο Κατάρ από τις 27 Αυγούστου μέχρι και τις 12 Σεπτέμβρη.
Bonjour bonjour la France! 👋🇫🇷
FIBA Basketball World Cup 2031 is coming to Paris, Lille and Lyon 🏆#FIBAWC pic.twitter.com/lazc2qc4fX— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) April 22, 2026
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
