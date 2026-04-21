Euroleague: Ο Σορτς «υπέγραψε» την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα Play Off, 87-79 τη Μονακό και… τώρα Βαλένθια

Με τον Τι Τζέι Σορτς να πραγματοποιεί «μαγική» εμφάνιση ισοφαρίζοντας το προσωπικό ρεκόρ του στην εφετινή σεζόν της Euroleague (21π., με 9/13 σουτ) και καθοριστικούς τους Κένι Φαρίντ (13π., 8ρ.) και Νίκο Ρογκαβόπουλο (11π.), ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ σοβαρός κι αποφασιστικός, επικρατώντας της Μονακό με 87-79 στο Telekom Center Athens στο Play-in 7-8.

Το «τριφύλλι» εξασφάλισε την 7η θέση και την είσοδό του στα Play off κι ετοιμάζεται πλέον για τις μεγάλες μάχες με τη Βαλένθια μέσα από σειρά «best of five» (με μειονέκτημα έδρας) για ένα «εισιτήριο» στο Final-Four της Αθήνας. Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια με τις «νυχτερίδες» στις 28 Απριλίου στη «ROIG Arena», ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί δύο μέρες μετά (30/4) στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

Το ματς

Η Μονακό μπήκε δυνατά στο ματς και με ένα σερί 0-6 (4 πόντους ο Τζέιμς), οδήγησε τον Έργκιν Άταμαν στο να καλέσει τάιμ-άουτ μόλις στο 1’57” απ’ την έναρξη του αγώνα. Οι οδηγίες του Τούρκου τεχνικού έπιασαν… τόπο, με τους «πράσινους» να αλλάξουν άρδην εικόνα στην άμυνά τους και να βρίσκουν ως «σταθερά» στην επίθεση τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος με το που μπήκε στο ματς άλλαξε όλες τις ισορροπίες, «γράφοντας» 9 πόντους σε ένα δεκάλεπτο. Προοδευτικά, ο Παναθηναϊκός άρχισε να μεγαλώνει το προβάδισμά του κλείνοντας την πρώτη περίοδο με 23-14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» πρόσθεσαν στην εξίσωση της επίθεσης και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος σημείωσε 7 πόντους στην περίοδο, την ώρα που ο Σορτς συνέχισε να εκτελεί εξαιρετικά χτυπώντας διαρκώς μέσα απ’ τα πικ΄ν’ρολ που έστηνε με τον Φαρίντ ή τον Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός διατηρούσε σταθερά ένα προβάδισμα τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα κι έκλεισε το ημίχρονο στο +15 (49-34), δείχνοντας να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι.

Η Μονακό συνέχισε να επιτίθεται με όλους τους τρόπους και να φτάνει τη διαφορά στο +17 (60-43) με ένα δίποντο του εξαιρετικού και στις δύο πλευρές του glass floor Κένι Φαρίντ.

Κάπου εκεί, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός άρχισε να χαλαρώνει υπερβολικά στην άμυνά του, δίνοντας την ευκαιρία στους Μονεγάσκους να «ρίξουν» πολύ τη διαφορά με μπροστάρηδες τους Μπλόσομγκέιμ και Τζέιμς, μειώνοντας στο τέλος της περιόδου σε 66-57, το οποίο διαμορφώθηκε με ένα buzzer-beater λέι-απ του Κώστα Σλούκα.

Στην εκκίνηση του τελευταίου δεκαλέπτου, η Μονακό προσπάθησε να μείνει κοντά, όμως ο Παναθηναϊκός με τον Ρογκαβόπουλο ξέφυγε ξανά με 13 πόντους (70-57), παρά τη μεγάλη αστοχία του απ’ τα 6,75μ. (7/27τρίπ). Η ομάδα του Πριγκιπάτου, ωστόσο, συνέχισε να το παλεύει και να ρίχνει λίγο-λίγο τη διαφορά μέχρι και στο -7 (77-70) με… απίθανα καλάθια του Μάικ Τζέιμς που πάλευε λυσσασμένα στην επίθεση της Μονακό.

Στην τελική ευθεία του ματς όμως, η ψυχραιμία του Σλούκα στην οργάνωση και οι τρομερές… εμπνεύσεις κι εκτελέσεις του Σορτς που «χτυπούσε» συνεχώς στα πολύ πιο αργά πόδια του Στράζελ, συντηρούσαν τη διαφορά σε διψήφια όρια, με τους «πράσινους» να φτάνουν σχετικά άνετα και χωρίς πολλά… καρδιοχτύπια ως το τελικό 87-79 και να πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο τους την είσοδό τους στα Play Off, γεμίζοντας το… ντεπόζιτο της ενέργειάς τους για τα δύο πρώτα παιχνίδια με τη Βαλένθια.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Άταμαν): Σορτς 21 (1), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 9 (2), Σλούκας 8 (1), Χέις-Ντέιβις 4, Ρογκαβόπουλος 11 (1), Γκραντ 6 (1), Ναν 7 (1), Λεσόρ 8, Φαρίντ 13, Ερνανγκόμεζ, Μήτογλου.

ΜΟΝΑΚΟ (Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 4, Μπλόσομγκεϊμ 9, Τάις 7 (1), Ντιαλό 12, Χέις 6, Μπεγκαρίν 8, Στράζελ 8 (2), Τζέιμς 25 (4).

Διαβάστε επίσης:

Δανία: Μαχαίρωσαν ποδοσφαιριστή της Μίντιλαντ σε επεισόδιο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Euroleague: Πρώτος «τελικός» για Παναθηναϊκό στα play in – Κόντρα στη Μονακό για την πρόκριση στα προημιτελικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ήταν μια από τις δυσκολότερες σεζόν στην καριέρα μου – Θα ξανασηκωθώ σαν φοίνικας από τις στάχτες