Δανία: Μαχαίρωσαν ποδοσφαιριστή της Μίντιλαντ σε επεισόδιο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

O ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζάμπι, τραυματίστηκε σοβαρά σε περιστατικό μαχαιρώματος που σημειώθηκε στο Χέρνινγκ της Δανίας το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Ο αφρικανός μέσος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου μπήκε σε τεχνητό κώμα και χρειάστηκε να κάνει δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Σήμερα βγήκε από το τεχνητό κώμα και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί σύμφωνα με τους γιατρούς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, η οποία περιλαμβάνει και καταθέσεις μαρτύρων στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt.
FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. pic.twitter.com/ALiQDUP5py— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 21, 2026
