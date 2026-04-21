Δανία: Μαχαίρωσαν ποδοσφαιριστή της Μίντιλαντ σε επεισόδιο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

O ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζάμπι, τραυματίστηκε σοβαρά σε περιστατικό μαχαιρώματος που σημειώθηκε στο Χέρνινγκ της Δανίας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο αφρικανός μέσος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου μπήκε σε τεχνητό κώμα και χρειάστηκε να κάνει δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Σήμερα βγήκε από το τεχνητό κώμα και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί σύμφωνα με τους γιατρούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, η οποία περιλαμβάνει και καταθέσεις μαρτύρων στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt.



FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. April 21, 2026

Euroleague: Πρώτος «τελικός» για Παναθηναϊκό στα play in – Κόντρα στη Μονακό για την πρόκριση στα προημιτελικά



Γιαννακόπουλος για Euroleague: «Προτιμώ Ολυμπιακό στα playoffs, ούτε μια στο τρισεκατομμύριο δεν μπορεί να μας περάσει»

100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το… ασπρόμαυρο ποτάμι στην Αριστοτέλους για το πάρτι γενεθλίων του δικέφαλου του Βορρά (Photos/Video)