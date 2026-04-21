search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:19
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.04.2026 14:34

Δανία: Μαχαίρωσαν ποδοσφαιριστή της Μίντιλαντ σε επεισόδιο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

djabi

O ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζάμπι, τραυματίστηκε σοβαρά σε περιστατικό μαχαιρώματος που σημειώθηκε στο Χέρνινγκ της Δανίας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο αφρικανός μέσος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου μπήκε σε τεχνητό κώμα και χρειάστηκε να κάνει δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Σήμερα βγήκε από το τεχνητό κώμα και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί σύμφωνα με τους γιατρούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, η οποία περιλαμβάνει και καταθέσεις μαρτύρων στο πλαίσιο της προανάκρισης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maria-georgiadou
trump_2104_1920-1080_new
protomi-xylouri
erythros-lygkas
alevri-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
dimitris_markopoulos_new
evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
pliromi-kinito-karta
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

maria-georgiadou
trump_2104_1920-1080_new
protomi-xylouri
1 / 3