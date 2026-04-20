Γιαννακόπουλος για Euroleague: «Προτιμώ Ολυμπιακό στα playoffs, ούτε μια στο τρισεκατομμύριο δεν μπορεί να μας περάσει»

Για τα πιθανά ζευγάρια των playoffs της Euroleague τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο διοικητικός ηγέτης των «πρασίνων» εξέφρασε ξεκάθαρα την προτίμησή του να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που το «τριφύλλι» προκριθεί μέσα από τη διαδικασία των play in.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις πιθανότητες της ομάδας του σε μια σειρά best of five, τονίζοντας ότι θεωρεί πιο ευνοϊκή μια τέτοια διασταύρωση. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως σε σειρά πέντε αγώνων δεν βλέπει τρόπο να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, υπογραμμίζοντας ότι σε ένα μόνο παιχνίδι όλα μπορούν να συμβούν, αλλά σε σειρά αγώνων η ομάδα του έχει το πλεονέκτημα.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την επιθυμία του για μια ξεκάθαρη πρόκριση απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο. Μεταξύ άλλων είπε στο Instagram live του: «Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν. Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς».

100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το… ασπρόμαυρο ποτάμι στην Αριστοτέλους για το πάρτι γενεθλίων του δικέφαλου του Βορρά (Photos/Video)

EuroLeague: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Final 4 της Αθήνας

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;













