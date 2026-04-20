EuroLeague: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Final 4 της Αθήνας

Σε ένα κατάμεστο «Τelekom Center Athens» θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 22-24 Μαΐου το Final 4 της Euroleague, καθώς η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε σήμερα (20/4) ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια του γενικού κοινού για την τελική φάση.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η εξαιρετική ζήτηση για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα έφτασε στο απόγειό της, καθώς όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της τελικής κυκλοφορίας της Φάσης 4, έχουν επίσημα εξαντληθεί.

Μετά την συντριπτική ανταπόκριση στις Φάσεις 1, 2 και 3, οι οποίες οδήγησαν σε πλήρη εξάντληση, η τελευταία εναπομείνασα κατανομή εισιτηρίων στη Φάση 4 τέθηκε προς πώληση στις 20 Απριλίου στις 10:00 (σ.σ. στις 11:00 ώρα Ελλάδας) και εξαντλήθηκε γρήγορα. Με την τελική κυκλοφορία πλέον να έχει ολοκληρωθεί, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final Four του 2026 έχουν εξαντληθεί πλήρως.

Οι οπαδοί γι’ ακόμη μια φορά ανταποκρίθηκαν σε μαζικούς αριθμούς, επιβεβαιώνοντας την τεράστια παγκόσμια προσμονή για το κορυφαίο γεγονός του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ταχύτητα, με την οποία εξαντλήθηκε κάθε φάση πωλήσεων, υπογραμμίζει την απαράμιλλη απήχηση του Final Four, καθώς οπαδοί από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής εξασφάλισαν τη θέση τους στην Αθήνα για τις τελικές αναμετρήσεις της σεζόν.

Με τη ζήτηση να υπερβαίνει σταθερά την προσφορά και στις τέσσερις φάσεις πωλήσεων, η “έκδοση” του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα Final Four στην ιστορία της EuroLeague.

Οι οπαδοί ενθαρρύνονται να παραμένουν συντονισμένοι στα επίσημα κανάλια της EuroLeague για περαιτέρω ενημερώσεις ή πληροφορίες σχετικά με το γεγονός».

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

NBA: Γουεμπανιάμα, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του MVP (photos/videos)

Βαθμολογία Super League: «Καλπάζει» η ΑΕΚ, την κυνηγάει ο Ολυμπιακός