NBA: Γουεμπανιάμα, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του MVP (photos/videos)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα βρίσκεται για πρώτη φορά στην καριέρα του ανάμεσα στους φιναλίστ για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) της σεζόν 2025-26 στο NBA, μαζί με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και τον Νίκολα Γιόκιτς, όπως ανακοίνωσε η λίγκα.

Ο άσος των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος είναι παράλληλα υποψήφιος και για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού, είχε μέσο όρο 25,0 πόντους, 11,5 ριμπάουντ και 3,1 τάπες (πρώτος στη λίγκα), διεκδικώντας να γίνει ο νεότερος MVP στα χρονικά του ΝΒΑ, σε ηλικία 22 ετών, ξεπερνώντας τον Ντέρικ Ρόουζ.

Απέναντί του θα βρει τους δύο τελευταίους MVP: τον Σέι, που κατέκτησε το βραβείο τη σεζόν 2024/25 με 31,1 πόντους, 6,6 ασίστ και 4,3 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, και τον Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς, ο οποίος μετρά ήδη τρία MVP (τελευταίο το 2023/24) και φέτος είχε 27,7 πόντους, 12,9 ριμπάουντ και 10,7 ασίστ.

Στη μάχη για τον καλύτερο αμυντικό της χρονιάς, ο Γουεμπανιάμα θεωρείται το φαβορί, έχοντας συνυποψήφιους τον Τσετ Χόλμγκρεν των Θάντερ και τον Οσάρ Τόμπσον των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Για το βραβείο του ρούκι (rookie) της χρονιάς, ξεχωρίζουν τρεις από τις τέσσερις πρώτες επιλογές του ντραφτ: ο Κούπερ Φλαγκ των Ντάλας Μάβερικς, ο Βι Τζέι Έτζκομπ των Φιλαδέλφεια 76ερς και ο Κον Κονίπλ των Σάρλοτ Χόρνετς.

Οι φιναλίστ για τον πιο βελτιωμένο παίκτη είναι οι Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ (Ατλάντα Χοκς), Ντένι Άβντιγια (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς) και Τζέιλεν Ντούρεν (Πίστονς), ενώ για τον έκτο παίκτη της χρονιάς ξεχωρίζουν οι Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ (Νάγκετς), Τζέιμι Χάκεζ Τζούνιορ (Μαϊάμι Χιτ) και Κέλντον Τζόνσον (Σπερς).

Στην κατηγορία του clutch player, υποψήφιοι είναι οι Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς), Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς) και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ενώ για τον προπονητή της χρονιάς ξεχωρίζουν οι Τζέι Μπι Μπίκερσταφ (Πίστονς), Μιτς Τζόνσον (Σπερς) και Τζο Μαζούλα των Μπόστον Σέλτικς.

Οι νικητές των βραβείων θα αρχίσουν να ανακοινώνονται μέσα στην εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων των playoffs.

Οι φιναλίστ των βραβείων του ΝΒΑ:

MVP: Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ), Βίκτορ Γουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο)

Ρούκι της χρονιάς: Βι Τζέι Έτζκομπ (Φιλαδέλφεια), Κούπερ Φλαγκ (Ντάλας), Κον Κονίπλ (Σάρλοτ)

Αμυντικός της χρονιάς: Τσετ Χόλμγκρεν (Οκλαχόμα), Οσάρ Τόμπσον (Ντιτρόιτ), Βίκτορ Γουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο)

Πιο βελτιωμένος παίκτης: Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ (Ατλάντα), Ντένι Άβντιγια (Πόρτλαντ), Τζέιλεν Ντούρεν (Ντιτρόιτ)

Έκτος παίκτης της χρονιάς: Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ (Ντένβερ), Τζέιμι Χάκεζ Τζούνιορ (Μαϊάμι), Κέλντον Τζόνσον (Σαν Αντόνιο)

Clutch Player of the Year: Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα), Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα), Τζαμάλ Μάρεϊ (Ντένβερ)

Προπονητής της χρονιάς: Τζέι Μπι Μπίκερσταφ (Ντιτρόιτ), Μιτς Τζόνσον (Σαν Αντόνιο), Τζο Μαζούλα (Βοστώνη)

