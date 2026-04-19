ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.04.2026 23:46

Βαθμολογία Super League: «Καλπάζει» η ΑΕΚ, την κυνηγάει ο Ολυμπιακός

aekOsfp1 (1)

Με το θριαμβευτικό 3-0 επί του ΠΑΟΚ, η AEK έμεινε στην κορυφή ανοίγοντας στους 8 βαθμούς την διαφορά του από τον Δικέφαλο του Βορρά.

Μόνος δεύτερος και σε απόσταση πέντε βαθμών, ο Ολυμπιακός μετά το μεγάλο διπλό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας επί του Παναθηναϊκού με 0-2.

Αναλυτικά η βαθμολογία των πλέι-οφ για την ανάδειξη πρωταθλητή μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής είναι η εξής:

AEK 66
Ολυμπιακός 61
ΠΑΟΚ 58
Παναθηναϊκός 50

Η επόμενη αγωνιστική:

Κυριακή 3 Μαΐου 2026

19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00: Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

aekOsfp1 (1)
netaniaxou 88- new
olympiakos-panigiriko
pope
akylas-new
lazaridis1
syrigos portosalte (1)
PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
laiki agora 66- new
aekOsfp1 (1)
netaniaxou 88- new
olympiakos-panigiriko
