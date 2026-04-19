Βαθμολογία Super League: «Καλπάζει» η ΑΕΚ, την κυνηγάει ο Ολυμπιακός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με το θριαμβευτικό 3-0 επί του ΠΑΟΚ, η AEK έμεινε στην κορυφή ανοίγοντας στους 8 βαθμούς την διαφορά του από τον Δικέφαλο του Βορρά.
Μόνος δεύτερος και σε απόσταση πέντε βαθμών, ο Ολυμπιακός μετά το μεγάλο διπλό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας επί του Παναθηναϊκού με 0-2.
Αναλυτικά η βαθμολογία των πλέι-οφ για την ανάδειξη πρωταθλητή μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής είναι η εξής:
AEK 66
Ολυμπιακός 61
ΠΑΟΚ 58
Παναθηναϊκός 50
Η επόμενη αγωνιστική:
Κυριακή 3 Μαΐου 2026
19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00: Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.