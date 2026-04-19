Βαθμολογία Super League: «Καλπάζει» η ΑΕΚ, την κυνηγάει ο Ολυμπιακός

Με το θριαμβευτικό 3-0 επί του ΠΑΟΚ, η AEK έμεινε στην κορυφή ανοίγοντας στους 8 βαθμούς την διαφορά του από τον Δικέφαλο του Βορρά.

Μόνος δεύτερος και σε απόσταση πέντε βαθμών, ο Ολυμπιακός μετά το μεγάλο διπλό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας επί του Παναθηναϊκού με 0-2.

Αναλυτικά η βαθμολογία των πλέι-οφ για την ανάδειξη πρωταθλητή μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής είναι η εξής:

AEK 66

Ολυμπιακός 61

ΠΑΟΚ 58

Παναθηναϊκός 50

Η επόμενη αγωνιστική:

Κυριακή 3 Μαΐου 2026

19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00: Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Κέρδισε το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο και κυνηγά την ΑΕΚ για τον τίτλο

Premier League: Πήρε το ντέρμπι με την Άρσεναλ και βλέπει τον τίτλο η Σίτι

Bundesliga: Πανηγύρισε τον τίτλο η Μπάγερν Μονάχου