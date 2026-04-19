ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 21:48
19.04.2026 21:17

Bundesliga: Πανηγύρισε τον τίτλο η Μπάγερν Μονάχου

BAYERN11

Η Μπάγερν Μονάχου πανηγύρισε μαζί με τους οπαδούς τους στο «Αλιαντς Αρίνα» την κατάκτηση και του φετινού τίτλου (του 35ου στην ιστορία της) μετά τη νίκη της με 4-2 επί της Στουτγκάρδης, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής τoυ γερμανικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί εκμεταλλεύτηκε το χθεσινό «δώρο» της Χόφενχαϊμ, η οποία νίκησε με 2-1 τη Ντόρτμουντ, και σήκωσε στον ουρανό του Μονάχου το τρόπαιο, αφού έχει 15 βαθμούς περισσότερους από την Μπορούσια, τέσσερις «στροφές» πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ (21′ Φούλριχ), αλλά στη συνέχεια ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο και πήρε τη νίκη με τα γκολ των Γκερέιρο (31′), Τζάκσον (33′), Ντέιβις (37′) και Κέιν (52′).

Νωρίτερα, η Φράιμπουργκ δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά κατάφερε να λυγίσει στην έδρα της τη μαχητικότητα της ουραγού της βαθμολογίας Χάιντενχαϊμ και να πάρει τη νίκη με 2-1, αυξάνοντας τις ελπίδες της για συμμετοχή στα κύπελλα Ευρώπης την επόμενη σεζόν, τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος της φετινής σεζόν στην Μπουντεσλίγκα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μανζάμπι (24′), αλλά στο 58ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ζιβζιβάντζε, με τον Εγκεστάιν να δίνει τελικά τη λύση και τη νίκη στην ομάδα του στο τέλος (83′).

dog_paws

city11
BAYERN11
aigoprovata_new_123
teherani-afisa-taxitzis
lazaridis1
syrigos portosalte (1)
PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
laiki agora 66- new
Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
dog_paws

city11
BAYERN11
