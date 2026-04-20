100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το… ασπρόμαυρο ποτάμι στην Αριστοτέλους για το πάρτι γενεθλίων του δικέφαλου του Βορρά (Photos/Video)

Τα πρώτα… 100 χρόνια του ΠΑΟΚ είναι γεγονός και όλη η Θεσσαλονίκη γιορτάζει «βουλιάζοντας» την πλατεία Αριστοτέλους.

Φίλαθλοι του «Δικεφάλου», ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926, σπεύδουν κατά δεκάδες στο κεντρικό τοπόσημο της πόλης όπου έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες από τις οποίες προβάλλεται η ιστορία του συλλόγου.

Η ατμόσφαιρα θυμίζει Τούμπα, με τους φίλους του Δικεφάλου να τραγουδούν συνθήματα και να δίνουν τον παλμό πριν από την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ανάμεσα στα συνθήματα, ξεχωρίζουν και όσα είναι αφιερωμένα σε εκείνους που «έφυγαν» πρόωρα και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη σημερινή γιορτή.

Δίπλα από κεντρική οθόνη δεσπόζει η τροπαιοθήκη της ποδοσφαιρικής ομάδας των «ασπρόμαυρων», ενώ από άλλη πλευρά, ξεχωρίζουν οι λέξεις «Κωνσταντινούπολη, διαφορετικότητα, μάχη, ανεξαρτησία» και πολλές άλλες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την πορεία του ΠΑΟΚ μέσα στον χρόνο.

Η γιορτή θα κορυφωθεί το βράδυ με drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

