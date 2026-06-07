search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 00:27
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.06.2026 22:52

Παίζει και το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου για τον ανασχηματισμό

07.06.2026 22:52
loverdos 760- new

Τα κενά που θα καλύψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, οι καραμπόλες που μπορεί να γίνουν, αλλά και το βλέμμα που πάντα έχει ο πρωθυπουργός στον κεντρώο, πασοκογενή χώρο, φέρνουν στο τραπέζι των συζητήσεων για τον επικείμενο (μίνι) ανασχηματισμό και ένα όνομα έκπληξη: Αυτό του Ανδρέα Λοβέρδου.

Για κάποιους βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη. Ο Λοβέρδος είναι ήδη μέλος της ΝΔ, δραστηριοποιείται έντονο στο νότιο τομέα της Β’ Αθήνας και μάλιστα στο Μαξίμου εκτιμούν την προσπάθειά του.

Αν σε αυτά βάλουμε ότι η ΝΔ δεν έχει και πολύ… βαθύ πάγκο, τότε λογικό είναι να μπαίνει στην κουβέντα και ο έμπειρος πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.

Κάποιοι έχουν βέβαια ακόμα και το σενάριο να πάει σε κεντρικό ρόλο, αλλά το πιο πιθανό είναι η όποια συζήτηση να αφορά κάποιο παραγωγικό πόστο.

Διαβάστε επίσης:

«Ψηφίσανε ακόμη και τα δέντρα» για να περάσει η εισήγηση Φάμελλου, λέει συνεργάτης του Πολάκη

Μητσοτάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία

Δημοσκόπηση Marc: Στο 30,8% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, πάνω από το ΠΑΣΟΚ η Καρυστιανού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Σωκράτη εσύ σούπερ σταρ»: Το απίστευτο τρολάρισμα στον Φάμελλο από τα σόσιαλ

usa_police_0111_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κάνσας: Πυροβολισμοί κοντά στο ξενοδοχείο της Εθνικής Αγγλίας – Εννέα τραυματίες

dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρεμβολές από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο – Το ίδιο συνέβη και σε Γάλλους και Ολλανδούς

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Τραμπ στο Ιράν για αποκλιμάκωση: «Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει»

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο με μηχανή στη Μεσογείων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 00:22
famellos_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Σωκράτη εσύ σούπερ σταρ»: Το απίστευτο τρολάρισμα στον Φάμελλο από τα σόσιαλ

usa_police_0111_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κάνσας: Πυροβολισμοί κοντά στο ξενοδοχείο της Εθνικής Αγγλίας – Εννέα τραυματίες

dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρεμβολές από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο – Το ίδιο συνέβη και σε Γάλλους και Ολλανδούς

1 / 3