Παίζει και το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου για τον ανασχηματισμό

Τα κενά που θα καλύψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, οι καραμπόλες που μπορεί να γίνουν, αλλά και το βλέμμα που πάντα έχει ο πρωθυπουργός στον κεντρώο, πασοκογενή χώρο, φέρνουν στο τραπέζι των συζητήσεων για τον επικείμενο (μίνι) ανασχηματισμό και ένα όνομα έκπληξη: Αυτό του Ανδρέα Λοβέρδου.

Για κάποιους βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη. Ο Λοβέρδος είναι ήδη μέλος της ΝΔ, δραστηριοποιείται έντονο στο νότιο τομέα της Β’ Αθήνας και μάλιστα στο Μαξίμου εκτιμούν την προσπάθειά του.

Αν σε αυτά βάλουμε ότι η ΝΔ δεν έχει και πολύ… βαθύ πάγκο, τότε λογικό είναι να μπαίνει στην κουβέντα και ο έμπειρος πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.

Κάποιοι έχουν βέβαια ακόμα και το σενάριο να πάει σε κεντρικό ρόλο, αλλά το πιο πιθανό είναι η όποια συζήτηση να αφορά κάποιο παραγωγικό πόστο.

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