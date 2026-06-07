«Ψηφίσανε ακόμη και τα δέντρα» για να περάσει η εισήγηση Φάμελλου, λέει συνεργάτης του Πολάκη

«Ψηφίσανε ακόμη και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους έχουμε δει ποτέ» για να περάσει η εισήγηση Φάμελλου είπε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, για τη άνευ όρων στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.

Το μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, μιλώντας στο Action 24, το πρωί της Κυριακής, επισήμανε πως η μία τροπολογία πήρε 115 και η άλλη 105 σε 273 ψηφίσαντες!

Μάλιστα έκανε λόγο για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ «”διπλής υπηκοότητας”, όπως οι μετανάστες».

«Η μία νέα κατηγορία ανθρώπων που ανακαλύψαμε είναι οι ερμηνευτές του λαού. Ανέβαιναν άνθρωποι στο βήμα, μιλούσαν και έλεγαν “τα μέλη μας λένε, βρείτε τα με τον Αλέξη”. Μερικοί πήγαιναν πιο πέρα, έλεγαν “γιατί χαλάσαμε 14 σελίδες για τρεις γραμμές και δύο παραγράφους”, παραφράζοντας και τον Ελύτη. Εκ του αποτελέσματος απεδείχθη ότι μετά την εποχή των μνημονίων ακούσαμε και τη λογικη TINA», πρόσθεσε.

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