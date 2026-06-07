search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 22:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

07.06.2026 22:48

Εκλογές στο Κόσοβο: Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το κόμμα του Κούρτι – Απώλεια 9 μονάδων σε σχέση με τις εκλογές του Δεκέμβρη

07.06.2026 22:48
kourti

Νίκη του κινήματος «Αυτοδιάθεση» (VV) στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Κόσοβο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών στην έξοδο των εκλογικών τημάτων (exit poll) .

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της KLAN TV, η «Αυτοδιάθεση» του πρωθυπουργού ‘Αλμπιν Κούρτι έλαβε το 42,3% των ψήφων, το Δημοκρατικό Κόμμα το 21,6%, η Δημοκρατικά Ένωση Κοσόβου το 17,3% και η Συμμαχία για το Μέλλον του Κοσόβου το 6,8%. Ανάλογα ποσοστά δίδουν και άλλες δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων.

Το κόμμα του Κούρτι, σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2025, φέρεται να καταγράφει απώλειες εννέα ποσοστιαίων μονάδων.

Εάν επιβεβαιωθούν και επίσημα από την καταμέτρηση των ψήφων τα ποσοστά αυτά, θεωρείται βέβαιο ότι ο Κούρτι δεν θα μπορέσει αυτοδύναμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Η πολιτική κρίση ίσως παραταθεί, αφού μέχρι σήμερα κανένα κόμμα δεν εκδήλωσε πρόθεση συνεργασίας με τον ‘Αλμπιν Κούρτι.

Το Κόσοβο από τις εκλογές τον Φεβρουάριο του 2025 διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας. Στην κοινωνία εκδηλώνεται κόπωση από τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και ίσως σε αυτό οφείλεται η μεγάλη αποχή των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η συμμετοχή στις σημερινές εκλογές ανήλθε στο 36% ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν 45%.

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου απαρτίζεται από 120 βουλευτές εκ των οποίων οι 20 προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση του Ιράν με πυραύλους στο Ισραήλ – Σειρήνες στο βόρειο τμήμα της χώρας

Νέα χυδαία επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο: «Είτε είσαι ηλίθια, είτε διεφθαρμένη» (video)

Το IDF δήλωσε ότι θα κάνει έρευνα για τον πυροβολισμό που σκότωσε βρέφος 7 μηνών… 48 ώρες μετά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kourti
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Κόσοβο: Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το κόμμα του Κούρτι – Απώλεια 9 μονάδων σε σχέση με τις εκλογές του Δεκέμβρη

iranBalistic
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση του Ιράν με πυραύλους στο Ισραήλ – Σειρήνες στο βόρειο τμήμα της χώρας

trump-dimosiografos
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα χυδαία επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο: Είτε είσαι ηλίθια, είτε διεφθαρμένη» (video)

sillipsi-dalamanga1
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα που σκότωσε Έλληνα ομογενή στο Σίνδεϊ (Video)

IDF_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το IDF δήλωσε ότι θα κάνει έρευνα για τον πυροβολισμό που σκότωσε βρέφος 7 μηνών… 48 ώρες μετά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 22:49
kourti
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Κόσοβο: Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το κόμμα του Κούρτι – Απώλεια 9 μονάδων σε σχέση με τις εκλογές του Δεκέμβρη

iranBalistic
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση του Ιράν με πυραύλους στο Ισραήλ – Σειρήνες στο βόρειο τμήμα της χώρας

trump-dimosiografos
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα χυδαία επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο: Είτε είσαι ηλίθια, είτε διεφθαρμένη» (video)

1 / 3