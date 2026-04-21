Euroleague: Πρώτος «τελικός» για Παναθηναϊκό στα play in – Κόντρα στη Μονακό για την πρόκριση στα προημιτελικά

Αρχίζουν σήμερα (21/4) τα Play-In της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Μονακό.
Οι πράσινοι φιλοξενούν τους Μονεγάσκους σε μονό παιχνίδι (21:00) με τον νικητή να κατακτά την 7η θέση και να πηγαίνει σε προημιτελική σειρά κόντρα στην Βαλένθια.
Ο ηττημένος… δεν χάνεται, αφού θα έχει και δεύτερη ευκαιρία καθώς θα αντιμετωπίσει σε «τελικό» τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (21:45). Από αυτό το παιχνίδι θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προημιτελικά.
Μία απουσία αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός για το σημερινό παιχνίδι, αυτή του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ. Ο ψηλός των «πρασίνων» ήταν ο μοναδικός παίκτης που δεν προπονήθηκε τη Δευτέρα (20/4). Ο Κένεθ Φαρίντ -παρά τις ενοχλήσεις που είχε- προπονήθηκε κανονικά. Οι Μονεγάσκοι, αν και δεν είχαν του Ντάνιελ Τάις και Έλι Οκόμπο (σ.σ. μικροτραυματισμούς) στην εντός έδρας ήττα τους (87-83) από τη Βιλερμπάν την περασμένη Κυριακή (19/4) για το γαλλικό πρωτάθλημα, στον «τελικό» με τον Παναθηναϊκό θα παραταχθούν πλήρεις. Ο Μανουτσάρ Μαρκοισβίλι τους άφησε εκτός για να είναι φρέσκοι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, η Μονακό είχε παραταχθεί μόνο με οκτώ παίκτες κόντρα στη Βιλερμπάν.
Η μονομαχία ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Μάικ Τζέιμς συγκεντρώνει τα βλέμματα στην περιφέρεια, την ώρα που στη ρακέτα ο Γερμανός ψηλός της Μονακό Ντάνιελ Τάις θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στους Λεσόρ και Φαρίντ. Η Μονακό σημειώνει 90,5 πόντους μέσο όρο, ενώ ο Παναθηναϊκός 87,2 μ.ο. Στην άμυνα, οι «πράσινοι» δέχονται 84,9 πόντους, ενώ η ομάδα του Πριγκιπάτου 86,9 μ.ο.
Το παιχνίδι Παναθηναϊκός-Μονακό θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).
