Euroleague: Πρώτος «τελικός» για Παναθηναϊκό στα play in – Κόντρα στη Μονακό για την πρόκριση στα προημιτελικά

Αρχίζουν σήμερα (21/4) τα Play-In της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Μονακό.

Οι πράσινοι φιλοξενούν τους Μονεγάσκους σε μονό παιχνίδι (21:00) με τον νικητή να κατακτά την 7η θέση και να πηγαίνει σε προημιτελική σειρά κόντρα στην Βαλένθια.

Ο ηττημένος… δεν χάνεται, αφού θα έχει και δεύτερη ευκαιρία καθώς θα αντιμετωπίσει σε «τελικό» τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (21:45). Από αυτό το παιχνίδι θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προημιτελικά.

Μία απουσία αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός για το σημερινό παιχνίδι, αυτή του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ. Ο ψηλός των «πρασίνων» ήταν ο μοναδικός παίκτης που δεν προπονήθηκε τη Δευτέρα (20/4). Ο Κένεθ Φαρίντ -παρά τις ενοχλήσεις που είχε- προπονήθηκε κανονικά. Οι Μονεγάσκοι, αν και δεν είχαν του Ντάνιελ Τάις και Έλι Οκόμπο (σ.σ. μικροτραυματισμούς) στην εντός έδρας ήττα τους (87-83) από τη Βιλερμπάν την περασμένη Κυριακή (19/4) για το γαλλικό πρωτάθλημα, στον «τελικό» με τον Παναθηναϊκό θα παραταχθούν πλήρεις. Ο Μανουτσάρ Μαρκοισβίλι τους άφησε εκτός για να είναι φρέσκοι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, η Μονακό είχε παραταχθεί μόνο με οκτώ παίκτες κόντρα στη Βιλερμπάν.

Η μονομαχία ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Μάικ Τζέιμς συγκεντρώνει τα βλέμματα στην περιφέρεια, την ώρα που στη ρακέτα ο Γερμανός ψηλός της Μονακό Ντάνιελ Τάις θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στους Λεσόρ και Φαρίντ. Η Μονακό σημειώνει 90,5 πόντους μέσο όρο, ενώ ο Παναθηναϊκός 87,2 μ.ο. Στην άμυνα, οι «πράσινοι» δέχονται 84,9 πόντους, ενώ η ομάδα του Πριγκιπάτου 86,9 μ.ο.

Το παιχνίδι Παναθηναϊκός-Μονακό θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Γιαννακόπουλος για Euroleague: «Προτιμώ Ολυμπιακό στα playoffs, ούτε μια στο τρισεκατομμύριο δεν μπορεί να μας περάσει»

100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το… ασπρόμαυρο ποτάμι στην Αριστοτέλους για το πάρτι γενεθλίων του δικέφαλου του Βορρά (Photos/Video)

EuroLeague: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Final 4 της Αθήνας



