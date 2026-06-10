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10.06.2026 19:55

Ο Τομ Χανκς αποκάλυψε τη γαμήλια συμβουλή που έδωσε στην Τέιλορ Σουίφτ στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»

10.06.2026 19:55
tom hanks toy story

Ο Τομ Χανκς προσπαθεί να βοηθήσει την ιστορία αγάπης της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι να ανθήσει περισσότερο.

Στην πρεμιέρα της ταινίας «Toy Story 5» στο Λος Άντζελες την Τρίτη, ο ηθοποιός του «Forrest Gump» — ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Ρίτα Γουίλσον εδώ και 38 χρόνια — αποκάλυψε τις συμβουλές που έδωσε στο αρραβωνιασμένο ζευγάρι ενόψει του γάμου τους τον Ιούλιο.

«Ο άντρας πρέπει να φτιάχνει βάφλες την Κυριακή», δήλωσε ο Χανκς στο E! News.

Στην εκδήλωση στο κόκκινο χαλί, η Σουίφτ — η οποία εντυπωσίασε φορώντας ένα φόρεμα Erdem με ανοιχτούς ώμους και κρυστάλλους — ζήτησε από τον 69χρονo σταρ του “Cast Away” και τον Τιμ Άλεν να υπογράψουν ένα αντίγραφο της βιντεοκάμερας “Toy Story” του 1995 που είχε φέρει μαζί της.

Ο Χανκς δήλωσε στην USA Today ότι είπε στην τραγουδίστρια ότι θα έπρεπε να είχε “φέρει τη συσκευή VHS, ώστε να μπορέσουμε να την υπογράψουμε, καθώς και αυτή θα μπορούσε να πάει στο Ινστιτούτο Smithsonian”.

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