Ο Τομ Χανκς αποκάλυψε τη γαμήλια συμβουλή που έδωσε στην Τέιλορ Σουίφτ στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»

Ο Τομ Χανκς προσπαθεί να βοηθήσει την ιστορία αγάπης της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι να ανθήσει περισσότερο.

Στην πρεμιέρα της ταινίας «Toy Story 5» στο Λος Άντζελες την Τρίτη, ο ηθοποιός του «Forrest Gump» — ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Ρίτα Γουίλσον εδώ και 38 χρόνια — αποκάλυψε τις συμβουλές που έδωσε στο αρραβωνιασμένο ζευγάρι ενόψει του γάμου τους τον Ιούλιο.

«Ο άντρας πρέπει να φτιάχνει βάφλες την Κυριακή», δήλωσε ο Χανκς στο E! News.

Tom Hanks shares some tasty marriage advice for Taylor Swift and Travis Kelce at the "Toy Story 5" premiere. 🧇 https://t.co/6WG54oSJQt pic.twitter.com/9jUfRS5zH8 — E! News (@enews) June 10, 2026

Tom Hanks shares marriage advice for Taylor Swift and Travis Kelce at ‘Toy Story 5’ premiere https://t.co/2WcTqwZgHH pic.twitter.com/e7ifQomCuy — New York Post (@nypost) June 10, 2026

Στην εκδήλωση στο κόκκινο χαλί, η Σουίφτ — η οποία εντυπωσίασε φορώντας ένα φόρεμα Erdem με ανοιχτούς ώμους και κρυστάλλους — ζήτησε από τον 69χρονo σταρ του “Cast Away” και τον Τιμ Άλεν να υπογράψουν ένα αντίγραφο της βιντεοκάμερας “Toy Story” του 1995 που είχε φέρει μαζί της.

Ο Χανκς δήλωσε στην USA Today ότι είπε στην τραγουδίστρια ότι θα έπρεπε να είχε “φέρει τη συσκευή VHS, ώστε να μπορέσουμε να την υπογράψουμε, καθώς και αυτή θα μπορούσε να πάει στο Ινστιτούτο Smithsonian”.

Διαβάστε επίσης:

Στη Μύκονο για το bachelor party του ο Βαγγέλης Παυλίδης – Ποιοι συμπαίκτες του από την Εθνική πήγαν

Πάει… Βρετανία το «Only Murders in the Building»: Γυρίσματα για την 6η σεζόν, με διάσημους Βρετανούς ηθοποιούς στο καστ

Η Εριέττα Κούρκουλου στο πλευρό των Παιδικών Χωριών SOS – Στήριξη στην οικογένεια μέσα από το πρόγραμμα «Σύνδεσις»