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10.06.2026 11:43

Taylor Swift: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Toy Story 5» και το τραγούδι της στo soundtrack (Video)

10.06.2026 11:43
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Ένα ιδιαίτερο μίνι φόρεμα επέλεξε η Τέιλορ Σουίφτ στην πρεμιέρα του «Toy Story 5» στο Λος Άντζελες, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια βρέθηκε στην πρεμιέρα λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «I Knew It, I Knew You», το οποίο περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας.

Η Σουίφτ περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τους πρωταγωνιστές της παραγωγής, μεταξύ των οποίων οι: Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν και Τζόαν Κιούζακ.

Συγκεκριμένα, για την περίσταση επέλεξε ένα στράπλες φόρεμα του οίκου Erdem με φλοράλ λεπτομέρειες, ολοκληρώνοντας το look της με καφέ πέδιλα και διακριτικά κοσμήματα.

@pixar We knew it, we knew they’d love these Jessie dolls! #toystory5 #taylorswift ♬ original sound – Pixar

Η συμμετοχή της στη νέα ταινία της Pixar αποτέλεσε -όπως αποκάλυψε η ίδια- την πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου, ενώ παράλληλα με το νέο τραγούδι, μοιράστηκε και ένα σπάνιο βίντεο από την παιδική της ηλικία, στο οποίο ίδια εμφανίζεται ντυμένη με καουμπόικο στιλ, θυμίζοντας την Τζέσι από τον κόσμο του «Toy Story».

«Ερωτεύτηκα αμέσως το “Toy Story 5” όταν είχα την τύχη να το δω στα πρώτα στάδια της δημιουργίας του. Έγραψα αυτό το τραγούδι μόλις επέστρεψα σπίτι μετά την προβολή. Μερικές φορές απλώς το ξέρεις, σωστά;» έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram.

Το «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Ιουνίου.

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