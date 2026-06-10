Γιώργος Χρυσοστόμου: «Πάσχω από ανηδονία – Δεν έχω απολαύσει τίποτα» (Video)

Άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής μοιράστηκε ο Γιώργος Χρυσοστόμου, μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

Αναφερόμενος στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι στην ηλικία των 21 είχε αλαζονεία, κάτι που του στοίχισε επαγγελματικά και ο ίδιος συνειδητοποίησε τα λάθη του.

«Έκανα διάφορες δουλειές από τα 12-13 μου χρόνια και αυτός είναι ο λόγος που δεν ξέρω να κάνω διακοπές. Οι γονείς μου με έβαζαν μετά το σχολείο να δουλεύω τα καλοκαίρια για να “στρώσω”. 12 χρονών μάζευα αβγά σε ορνιθοτροφείο, 13 χρονών σε ένα συνεργείο, μετά σε ένα φαρμακείο ξεσκόνιζα τα αντηλιακά. Στην (οδό) Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη δούλεψα σε ένα μπουζουξίδικο, άνοιγα τις κούτες με τις σαμπάνιες. Η δουλειά στην υποκριτική ξεκίνησε σχετικά γρήγορα με παραστάσεις και μετά ήρθε η τηλεόραση. Νόμιζα ότι όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω από μένα, ότι μόνο εγώ υπάρχω και είμαι ο καλύτερος. Στα 21 μου είχα τουπέ, νόμιζα ότι ήμουν κάποιος. Μετά ήρθαν κάτι “μπάτσες” και με… ισιώσανε» είπε αρχικά.

«Τώρα καταλαβαίνω, γιατί με είχε πετάξει το σύστημα εκτός για 6-7 χρόνια, την είχα “ακούσει”. Ήμουν πραγματικά επηρμένος. Όσο την είχα “ακούσει”, μου έφταιγαν μόνο οι άλλοι. Μετά έρχεται η ανάληψη της ευθύνης, αρχίζει το “ψάξε-ψάξε” και το “δουλειά-δουλειά”. Η ζωή με εκπαίδευσε βασανιστικά αργά. Προσπαθώ να το φτιάξω αυτό, προσπαθούν να με επαναφέρουν διάφοροι θεραπευτές στο τώρα που δεν μπορώ να “κουμπώσω”. Αναφέρομαι πολύ στο παρελθόν. Δεν έχω απολαύσει τίποτα, έχω κάτι που λέγεται ανηδονία, προσπαθώ να γράφω τι έχω καταφέρει μόνος μου. Έχω ρωτήσει τη θεραπεύτριά μου αν είμαι νάρκισσος, καταλήξαμε στο ότι δεν έχω αυτά τα χαρακτηριστικά» πρόσθεσε.

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