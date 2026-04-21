Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ήταν μια από τις δυσκολότερες σεζόν στην καριέρα μου – Θα ξανασηκωθώ σαν φοίνικας από τις στάχτες

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μέσω Instagram, μετά το τέλος της σεζόν για τους Μπακς, προς τους οπαδούς της ομάδας που τον στήριξαν.

Όπως σημείωσε, ευχαριστώντας τους φίλους των Μπακς, ήταν η πιο δύσκολη χρονιά του με τη φανέλα της ομάδας.

Η ανάρτησή του:

«Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, σαν φοίνικας από τις στάχτες, θα ξανασηκωθώ. Στην πόλη του Μιλγουόκι, την πόλη μου, σας ευχαριστώ για την αμέριστη αγάπη και στήριξη».

