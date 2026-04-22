22.04.2026 00:02

Euroleague: Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 80-72 του Ερυθρού Αστέρα και παίζει με Μονακό για την 8άδα – Ο νικητής αντίπαλος του Ολυμπιακού

Τους δύο πιθανούς αντιπάλους του στα πλέι οφ της Euroleague έμαθε ο Ολυμπιακός, καθώς Μονακό και Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθούν για το τελευταίο εισιτήριο που οδηγεί στην οκτάδα και στη σειρά με μειονέκτημα έδρας απέναντι στους Πειραιώτες.

Η Μονακό και η Μπαρτσελόνα θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την Παρασκευή (24/4/2026) στο Μόντε Κάρλο, με στόχο την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague. Ο νικητής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει θέση στην οκτάδα και θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό, έχοντας μειονέκτημα έδρας.

Η Μονακό προέρχεται από ήττα απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η Μπαρτσελόνα επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της στη διαδικασία των play in.

Επιβλητική Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα

Οι Καταλανοί επικράτησαν με 80-72 στη Βαρκελώνη, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για είσοδο στα πλέι οφ. Καθοριστικός ήταν ο Κλάιμπερν, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρώτη περίοδο, σημειώνοντας 6/7 τρίποντα σε μόλις 8,5 λεπτά συμμετοχής και οδηγώντας την ομάδα του σε διψήφια διαφορά (29-18) πριν από το τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ να ηγείται της προσπάθειας, ωστόσο η Μπαρτσελόνα διατήρησε τον έλεγχο. Ο Πάντερ πήρε τη σκυτάλη στο σκοράρισμα, με τους «μπλαουγκράνα» να αυξάνουν το προβάδισμά τους στο τέλος του ημιχρόνου (47-33).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα «έτρεξε» σερί 7-0, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 21 πόντους (54-33 στο 23΄), καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την επιστροφή των Σέρβων. Παρά τη μείωση της διαφοράς σε 63-51 στο τέλος της τρίτης περιόδου, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη με το τελικό 80-72.

Κορυφαίοι για τη Μπαρτσελόνα ήταν οι Κλάιμπερν και Πάντερ με 22 πόντους έκαστος (44 συνολικά), ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Σατοράνσκι (11 πόντοι, 7 ασίστ). Για τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισε ο Κόνορ Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ με 19 πόντους και 5/9 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 47-33, 63-51, 80-72

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

