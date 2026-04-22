Euroleague: Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 80-72 του Ερυθρού Αστέρα και παίζει με Μονακό για την 8άδα – Ο νικητής αντίπαλος του Ολυμπιακού

Τους δύο πιθανούς αντιπάλους του στα πλέι οφ της Euroleague έμαθε ο Ολυμπιακός, καθώς Μονακό και Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθούν για το τελευταίο εισιτήριο που οδηγεί στην οκτάδα και στη σειρά με μειονέκτημα έδρας απέναντι στους Πειραιώτες.
Η Μονακό και η Μπαρτσελόνα θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την Παρασκευή (24/4/2026) στο Μόντε Κάρλο, με στόχο την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague. Ο νικητής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει θέση στην οκτάδα και θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό, έχοντας μειονέκτημα έδρας.
Η Μονακό προέρχεται από ήττα απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η Μπαρτσελόνα επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της στη διαδικασία των play in.
Οι Καταλανοί επικράτησαν με 80-72 στη Βαρκελώνη, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για είσοδο στα πλέι οφ. Καθοριστικός ήταν ο Κλάιμπερν, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρώτη περίοδο, σημειώνοντας 6/7 τρίποντα σε μόλις 8,5 λεπτά συμμετοχής και οδηγώντας την ομάδα του σε διψήφια διαφορά (29-18) πριν από το τέλος του δεκαλέπτου.
Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ να ηγείται της προσπάθειας, ωστόσο η Μπαρτσελόνα διατήρησε τον έλεγχο. Ο Πάντερ πήρε τη σκυτάλη στο σκοράρισμα, με τους «μπλαουγκράνα» να αυξάνουν το προβάδισμά τους στο τέλος του ημιχρόνου (47-33).
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα «έτρεξε» σερί 7-0, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 21 πόντους (54-33 στο 23΄), καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την επιστροφή των Σέρβων. Παρά τη μείωση της διαφοράς σε 63-51 στο τέλος της τρίτης περιόδου, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη με το τελικό 80-72.
Κορυφαίοι για τη Μπαρτσελόνα ήταν οι Κλάιμπερν και Πάντερ με 22 πόντους έκαστος (44 συνολικά), ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Σατοράνσκι (11 πόντοι, 7 ασίστ). Για τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισε ο Κόνορ Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ με 19 πόντους και 5/9 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 29-21, 47-33, 63-51, 80-72
