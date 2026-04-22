Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

Στα ποδοσφαιρικά λημέρια της Premier League μπαίνει ο πρόεδρος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η Λιντς Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε πως ο Ανδρέας Δρακόπουλος είναι πλέον μέλος του διοικητικού συμβουλίου καθώς πήρε μετοχές του συλλόγου, επιστρέφοντας σε αυτόν μετά από πολλά χρόνια.

Ο Δρακόπουλος ήταν μέτοχος στις αρχές του 2000, στη «χρυσή» εποχή της Λιντς όταν είχε φτάσει ως τους «4» του Champions League. Αργότερα αποχώρησε, ο σύλλογος πήρε τον κατήφορο και λόγω οικονομικών δυσκολιών και έπεσε δύο κατηγορίες.

Πλέον, ο Δρακόπουλος, μακροχρόνιος υποστηρικτής της ομάδας, επιστρέφει για να στηρίξει τον σύλλογο ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα μείνει στη κατηγορία και την επόμενη σεζόν ετοιμάζεται να κάνει ένα βήμα παραπάνω.

«Η Λιντς Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε μια προσθήκη στο διοικητικό της συμβούλιο. Ο Ανδρέας Δρακόπουλος εντάχθηκε στο Δ.Σ. έπειτα από προσωπική επένδυση και θα βοηθήσει τον σύλλογο να βρει την καθιερωμένη θέση του στην Premier League. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής της Λιντς Γιουνάιτεντ, έχοντας αποκτήσει την πρώτη του επίσημη ιδιότητα μέλους της πριν από 50 χρόνια και φέρνει μια πλούσια επιχειρηματική και φιλανθρωπική εμπειρία στον σύλλογο», ανέφερε η ανακοίνωση των «παγωνιών».

Διαβάστε επίσης:

