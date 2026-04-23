Financial Times: Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από την FIFA να αποκλείσει το Ιράν και να βάλει στη θέση του την Ιταλία

Οι Financial Times έκαναν την αποκάλυψη ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν παρασκηνιακά να πετάξουν εκτός Μουντιάλ το Ιράν.

Το Ιράν έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα από τα προκριματικά, όμως ο Πάολο Ζαμπόλι, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, εισηγήθηκε στη FIFA τον αποκλεισμό του, από τη διοργάνωση που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η πρόταση αυτή επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Ζαμπόλι σε μία πρωτοφανή κίνηση.

«Επιβεβαιώνω ότι πρότεινα στον Τραμπ και στον Ινφαντίνο να αντικατασταθεί το Ιράν με την Ιταλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαι Ιταλός και θα ήταν όνειρο να δω τους Ατζούρι σε ένα τουρνουά που φιλοξενείται στις ΗΠΑ. Με τέσσερα τρόπαια, έχουν την παράδοση να δικαιολογούν την ένταξή τους», ήταν οι δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ.

Το Ιράν φυσικά σκοπεύει να κατέβει κανονικά στη διοργάνωση παρά τις απειλές του Τραμπ για την ασφάλειά τους, με την FIFA να σιωπά για τις… κυβερνητικές προτάσεις και το αίσθημα ανασφάλειας προς μία αποστολή που βγάζει η χώρα που το φιλοξενεί.

Μπαρτσελόνα – Θέλτα: Διακοπή 20΄ για καρδιακό επεισόδιο στην εξέδρα και αγωνία για τον τραυματισμό Γιαμάλ (Video)



Στη Γαλλία το Μουντομπάσκετ του 2031

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς