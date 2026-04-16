Μουντιάλ 2026: Το Ιράν θα βρίσκεται κανονικά στα γήπεδα των ΗΠΑ, λέει ο πρόεδρος της FIFA

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι το Ιράν θα συμμετάσχει «σίγουρα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν θα έρθει σίγουρα. Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε η κατάσταση θα έχει ηρεμήσει, κάτι που σίγουρα θα βοηθούσε», δήλωσε ο Ινφαντίνο σε οικονομικό συνέδριο που διοργάνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός CNBC.

«Αλλά το Ιράν πρέπει να έρθει, εκπροσωπεί τον λαό του, έχει προκριθεί, οι παίκτες θέλουν να παίξουν», είπε αναφερόμενος στους επερχόμενους αγώνες της ομάδας που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Μουντιάλ που θα γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο.

Ο Ινφαντίνο είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις τον Μάρτιο, όταν παρακολούθησε έναν φιλικό αγώνα μεταξύ Ιράν και Κόστα Ρίκα στην Αττάλεια της Τουρκίας, παρόλο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποδείξει ότι οι Ιρανοί παίκτες ενδέχεται να μην είναι «ασφαλείς» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν βάσει προγράμματος θα παίξει τους τρεις αγώνες του στον Όμιλο G στις Ηνωμένες Πολιτείες – δύο στο Λος Άντζελες, έναν στο Σιάτλ– με βάση του για το τουρνουά να είναι το Τούσον της Αριζόνα.

Η συμμετοχή του Ιράν στο παγκόσμιο τουρνουά που συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση λόγω της σύγκρουσης που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν έθεσε το ενδεχόμενο «μποϊκοτάζ» της διοργάνωσης πριν ζητήσει από τη FIFA να μεταφέρει τους αγώνες του από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό, ένα αίτημα που η παγκόσμια ομοσπονδία απέρριψε.

Μετά από αρκετές εβδομάδες αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και αντίποινα του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της περιοχής, μια εύθραυστη εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει κλείσει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ και από τη Δευτέρα (13/04) η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα πλοία που προέρχονται από ή κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια.

«Ο αθλητισμός πρέπει να παραμένει έξω από την πολιτική», δήλωσε ο Ινφαντίνο την Τετάρτη (15/04).

«Αν δεν υπάρχει κανένας άλλος που πιστεύει στην οικοδόμηση γεφυρών και στη διατήρησή τους άθικτων και ενωμένων, εμείς αναλαμβάνουμε αυτό το έργο», πρόσθεσε.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρώτο στο οποίο συμμετέχουν 48 ομάδες, ξεκινά στις 11 Ιουνίου.

