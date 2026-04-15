search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 23:28
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.04.2026 23:18

Champions League: Ματσάρα στο Μόναχο Μπάγερν – Ρεάλ 2-3, Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 0-0

15.04.2026 23:18
kylian real

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να προηγείται 3-2 της Μπάγερν στο Μόναχο σε ένα χορταστικό παιχνίδι, ενώ στο Λονδίνο το Άρσεναλ – Σπόρτινγκ παραμένει στο 0-0.

«Ρολερκόστερ» στο Allianz Arena

Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρώνται στο Allianz Arena στη ρεβάνς της νίκης των Βαυαρών με 2-1 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με το ματς να εξελίσσεται σε ένα εντυπωσιακό ντέρμπι.

Η Ρεάλ άνοιξε το σκορ μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα, εκμεταλλευόμενη ένα απίθανο λάθος του Μάνουελ Νόιερ. Ο Τζόσουα Κίμιχ γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακά του, εκείνος όμως την έδωσε στον Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος πλάσαρε από μεγάλη απόσταση για το 0-1.

Η απάντηση της Μπάγερν ήταν άμεση. Στο 6ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κίμιχ από τα αριστερά, ο Αντρέι Λούνιν έκανε λανθασμένη εκτίμηση και ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς με κεφαλιά από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.

Η Ρεάλ ανέκτησε το προβάδισμα με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Γκιουλέρ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Νόιερ για το 1-2. Με αυτό το σκορ, το παιχνίδι οδηγείται στην παράταση, όπως συμβαίνει σε κάθε νίκη της «βασίλισσας» με διαφορά ενός γκολ.

Ωστόσο, η Μπάγερν δεν άργησε να απαντήσει εκ νέου. Ο Νταγιό Ουπαμεκανό έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα στην περιοχή, με τον Χάρι Κέιν να περιμένει την κατάλληλη στιγμή και να πλασάρει ιδανικά με το δεξί για το 2-2.

Η Ρεάλ πήρε και πάλι το προβάδισμα, κάνοντας το 2-3 με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ τροφοδότησε κάθετα τον Βινίσιους, εκείνος κινήθηκε από τα αριστερά και πάσαρε στον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος νίκησε από κοντά τον Νόιερ.

Χωρίς σκορ στο Λονδίνο

Την ίδια ώρα, στο «Έμιρεϊτς», η Άρσεναλ υποδέχεται τη Σπόρτινγκ στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα προημιτελικά. Οι Λονδρέζοι είχαν επικρατήσει με 1-0 στη Λισαβόνα, χάρη στο γκολ του Κάι Χάβερτς στο 91ο λεπτό.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με τις δύο ομάδες να παραμένουν στο 0-0.

Διαβάστε επίσης:

Champions League: Με ντοπιέτα Ντεμπελέ η Παρί άνετα στους «4», 2-0 τη Λίβερπουλ – Προκρίθηκε και η Ατλέτικο παρά την ήττα της με 2-1 από τη Μπαρτσελόνα

Euroleague: Σταθερά στις 20 ομάδες, νέο οικονομικό μοντέλο και «άνοιγμα» σε NBA

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: «Εγκατάλειψη» ή «δολοφονία»; Στο εδώλιο επτά υγειονομικοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τον 26χρονο που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς: «Έβαλε χάπι βιασμού στο ποτό μου»

kylian real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ματσάρα στο Μόναχο Μπάγερν – Ρεάλ 2-3, Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 0-0

aekf4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο φάιναλ φορ του BCL για δεύτερη διαδοχική χρονιά η ΑΕΚ, 72-67 τη Μπανταλόνα

pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Μυλωνάκη: O χρόνος σήμερα πάγωσε λίγο πριν τις 09:00

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

natura
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 23:27
netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τον 26χρονο που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς: «Έβαλε χάπι βιασμού στο ποτό μου»

kylian real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ματσάρα στο Μόναχο Μπάγερν – Ρεάλ 2-3, Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 0-0

1 / 3