Champions League: Ματσάρα στο Μόναχο Μπάγερν – Ρεάλ 2-3, Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 0-0

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να προηγείται 3-2 της Μπάγερν στο Μόναχο σε ένα χορταστικό παιχνίδι, ενώ στο Λονδίνο το Άρσεναλ – Σπόρτινγκ παραμένει στο 0-0.

«Ρολερκόστερ» στο Allianz Arena

Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρώνται στο Allianz Arena στη ρεβάνς της νίκης των Βαυαρών με 2-1 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με το ματς να εξελίσσεται σε ένα εντυπωσιακό ντέρμπι.

Η Ρεάλ άνοιξε το σκορ μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα, εκμεταλλευόμενη ένα απίθανο λάθος του Μάνουελ Νόιερ. Ο Τζόσουα Κίμιχ γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακά του, εκείνος όμως την έδωσε στον Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος πλάσαρε από μεγάλη απόσταση για το 0-1.

Η απάντηση της Μπάγερν ήταν άμεση. Στο 6ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κίμιχ από τα αριστερά, ο Αντρέι Λούνιν έκανε λανθασμένη εκτίμηση και ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς με κεφαλιά από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.

Η Ρεάλ ανέκτησε το προβάδισμα με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Γκιουλέρ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Νόιερ για το 1-2. Με αυτό το σκορ, το παιχνίδι οδηγείται στην παράταση, όπως συμβαίνει σε κάθε νίκη της «βασίλισσας» με διαφορά ενός γκολ.

Ωστόσο, η Μπάγερν δεν άργησε να απαντήσει εκ νέου. Ο Νταγιό Ουπαμεκανό έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα στην περιοχή, με τον Χάρι Κέιν να περιμένει την κατάλληλη στιγμή και να πλασάρει ιδανικά με το δεξί για το 2-2.

Η Ρεάλ πήρε και πάλι το προβάδισμα, κάνοντας το 2-3 με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ τροφοδότησε κάθετα τον Βινίσιους, εκείνος κινήθηκε από τα αριστερά και πάσαρε στον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος νίκησε από κοντά τον Νόιερ.

Χωρίς σκορ στο Λονδίνο

Την ίδια ώρα, στο «Έμιρεϊτς», η Άρσεναλ υποδέχεται τη Σπόρτινγκ στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα προημιτελικά. Οι Λονδρέζοι είχαν επικρατήσει με 1-0 στη Λισαβόνα, χάρη στο γκολ του Κάι Χάβερτς στο 91ο λεπτό.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με τις δύο ομάδες να παραμένουν στο 0-0.

