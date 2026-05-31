Μάνος Μαλλιαρός: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου στο Survivor

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από τον Άγιο Δομίνικο, ο Μάνος Μαλλιαρός επέλεξε να μοιραστεί δημόσια τις πρώτες του σκέψεις για το Survivor, μετά το δυσάρεστο και σοκαριστικό τέλος του φετινού κύκλου, που στιγματίστηκε από τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου.

Ο Κρητικός παίκτης των Επαρχιωτών ήταν μαζί με τον 23χρονο τη στιγμή του τραγικού περιστατικού, καθώς οι δυο τους κολυμπούσαν στα ανοιχτά, όταν έγινε η σύγκρουση με το τουριστικό ταχύπλοο.

Ο Μάνος Μαλλιαρός χρειάστηκε χρόνο και σιωπή μέχρι να τοποθετηθεί δημόσια. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα, κράτησε αποστάσεις από τις αναρτήσεις, θέλοντας προφανώς να ηρεμήσει και να βάλει σε σειρά όλα όσα έζησε σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο.

Η πρώτη ανάρτηση μετά την επιστροφή

Το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), ο Μάνος Μαλλιαρός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό φωτογραφίες από τη συμμετοχή του στο Survivor, θυμίζοντας στιγμές από την πορεία του στον φετινό κύκλο.

Ο ίδιος, που ξεχώρισε για τη μαχητικότητα και την αθλητική του παρουσία μέσα στο παιχνίδι, συνόδευσε τις εικόνες με ένα μακροσκελές και συγκινητικό κείμενο, στο οποίο θέλησε να συστηθεί ξανά στο κοινό και να μιλήσει για όσα κρατά από αυτή την εμπειρία.

«Ήρθε η ώρα να σας πω λίγα λόγια για εμένα και να γνωριστούμε καλύτερα.

Είμαι ο Μάνος Μαλλιαρός από το Ρέθυμνο Κρήτης. Συγκατοικώ με τη γυναίκα της ζωής μου, τη Μάγδα Βρέντζου και έχουμε μια υπέροχη σκυλίτσα, την Κιάρα. Πάνω απ’ όλα αγαπώ την οικογένειά μου, που είναι το στήριγμά μου σε κάθε βήμα, ενώ ο αθλητισμός αποτελεί μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, με το CrossFit να κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτή.

Πήρα την απόφαση να αφήσω πίσω την καθημερινότητά μου και να συμμετάσχω στο Survivor γιατί ήθελα πραγματικά να ζήσω αυτή την εμπειρία. Όχι για τη φήμη. Όσοι με γνωρίζετε ξέρετε πως αυτό δεν ήταν ποτέ το κίνητρό μου. Είμαι αθλητής και ήξερα ότι μπορώ να παλέψω μέχρι το τέλος, με ήθος, αξιοπρέπεια και, πάνω απ’ όλα, σεβασμό.

Το Survivor είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης με πραγματικά αντίξοες συνθήκες. Όμως, στο τέλος, αυτό που μένει δεν είναι η πείνα, η κούραση ή οι δυσκολίες. Είναι οι άνθρωποι.

Μπήκα σε αυτό το ταξίδι ανάμεσα σε αγνώστους και βγήκα έχοντας κερδίσει φίλους. Φίλους που μπήκαν στη ζωή μου ως άγνωστοι και θα μείνουν σε αυτή για πάντα. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες δημιουργήθηκαν δεσμοί που δύσκολα περιγράφονται με λόγια. Μοιραστήκαμε στιγμές, νίκες, ήττες, αγωνίες και όνειρα, έχοντας πάντα ο ένας τον άλλον δίπλα μας.

Φυσικά, όπως συμβαίνει παντού, υπήρξαν και στιγμές που δεν ήταν όμορφες. Όμως επέλεξα να κρατήσω μόνο τα μαθήματα, τις αναμνήσεις και τους ανθρώπους που κέρδισα μέσα από αυτή τη διαδρομή.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και τη στήριξή σας. Γιατί τελικά, κάποιες φορές το μεγαλύτερο έπαθλο δεν είναι η νίκη. Είναι οι άνθρωποι που συναντάς στη διαδρομή.

Και γι’ αυτό νιώθω ήδη νικητής», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάνος Μαλλιαρός.

