ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:47
28.05.2026 08:58

Σάκης Τανιμανίδης για Σταύρο Φλώρο: «Δεν είναι μια τραγωδία του Survivor, είναι μια τραγωδία σκέτο» (Video)

Για την απόφαση να μετακομίσει με το “Dragons’ Den” στον ΣΚΑΪ μίλησε ο Σάκης Τανιμανίδης, επισημαίνοντας ότι σε λίγες ημέρες ξεκινούν τα γυρίσματα.

«Η προετοιμασία για το Dragons’ Den πάει καταπληκτικά, σε ακριβώς μια εβδομάδα μπαίνουμε στο στούντιο για να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα. Ο ΣΚΑΪ ήθελε το πρότζεκτ, ήθελε τη συνεργασία οπότε συζητήσαμε, τα βρήκαμε και μετά κινηθήκαμε. Δεν έχω ιδέα αν θα δείτε και κάποιο άλλο πρότζεκτ στον ΣΚΑΪ. Θα δούμε»

Ερωτηθείς για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, ο Σάκης Τανιμανίδης έστειλε τις ευχές του στον 22χρονο για ταχεία ανάρρωση και αποκατάσταση, ενώ θέλησε να διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για μια τραγωδία του Survivor, αλλά για μια τραγωδία γενικότερα.

«Το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου το είδα όπως όλος ο κόσμος, στενάχωρο. Μακάρι το παιδί να είναι καλά και να γίνει όσο καλύτερα γίνεται από εδώ και πέρα. Απλά αυτή η τραγωδία νομίζω πως έχει μπει σε λάθος πλαίσιο. Δεν είναι μια τραγωδία του Survivor, είναι μια τραγωδία σκέτο» είπε συγκεκριμένα.

