Μάθιου Πέρι: Βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε αποδείξεις για τη χρήση κεταμίνης μετά τον θάνατο του ηθοποιού

Πρώην βοηθός του Μάθιου Πέρι κατηγορείται ότι επιχείρησε να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση κεταμίνης από τον ηθοποιό.



Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Κένεθ Ιουαμάσα φέρεται να ξεκίνησε την απόπειρα συγκάλυψης μόλις μία ώρα μετά τον θάνατο του 54χρονου Πέρι, στις 29 Οκτωβρίου 2023, στο τζακούζι του σπιτιού του στην Καλιφόρνια.



Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ιουαμάσα κατέστρεψε τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονταν με τη χρήση ναρκωτικών, ενώ φέρεται να ζήτησε και από άλλα άτομα να εξαφανίσουν αποδείξεις που συνέδεαν ένα δίκτυο προμήθειας ουσιών για προσωπική χρήση του ηθοποιού.

Matthew Perry's assistant accused of destroying evidence of actor's ketamine abuse ahead of sentencing https://t.co/mXP3CAYtpj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 26, 2026

Ο ίδιος έχει ήδη δηλώσει ένοχος για συνωμοσία διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο, μετά από συμφωνία με τις Αρχές το 2024. Οι εισαγγελείς ζητούν την επιβολή ποινής 41 μηνών φυλάκισης, ενώ αρχικά αντιμετώπιζε έως και 15 χρόνια κάθειρξης.



Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο Ιουαμάσα, χωρίς ιατρική εκπαίδευση, φέρεται να χορήγησε επανειλημμένα στον Πέρι δόσεις κεταμίνης, ακόμη και τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του.



Παράλληλα, κατηγορείται ότι προσπάθησε να αποκρύψει τον ρόλο του, δίνοντας ψευδείς καταθέσεις και ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος ο ηθοποιός είχε κρύψει τα φιαλίδια στο σπίτι.

Η υπόθεση αναμένεται να κλείσει με την ανακοίνωση της ποινής το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

«Emily in Paris»: Θλίψη στη Γαλλία για τον θάνατο του Πιερ Ντενί στα 69 του, μετά από μάχη με την ALS

Η θρυλική «Evita» μετακομίζει από το West End στη Νέα Υόρκη: Ανεβαίνει στο θέατρο Winter Garden το 2027

Πατέρας για τρίτη φορά θα γίνει ο Τζέσι Γουίλιαμς από το Grey’s Anatomy











