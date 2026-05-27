Η θρυλική «Evita» μετακομίζει από το West End στη Νέα Υόρκη: Ανεβαίνει στο θέατρο Winter Garden το 2027

Την αναβίωση του θρυλικού μιούζικαλ «Evita» στο Μπρόντγουεϊ, σε σκηνοθεσία του Τζέιμι Λόιντ και με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη Ρέιτσελ Ζέγκλερ ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι, μαζί με τις ημερομηνίες και το θέατρο που θα φιλοξενήσει την παράσταση.

Όπως έγινε γνωστό από τους παραγωγούς, οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν στο θέατρο Winter Garden το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2027, ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027.

The previously announced Broadway revival of 'Evita' starring Rachel Zegler will begin performances Saturday, February 27, 2027, at the Winter Garden Theatre, with an opening night of Thursday, March 25, 2027 — Deadline (@DEADLINE) May 26, 2026

Η λονδρέζικη παραγωγή του αριστουργήματος των Τιμ Ράις και ‘Αντριου Λόιντ Γουέμπερ μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη μετά την άκρως επιτυχημένη πορεία της στο West End το 2025, όπου απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και δύο Βραβεία Olivier.

Η «Evita» θα πάρει τη σκυτάλη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράστασης «Much Ado About Nothing» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, επίσης σε σκηνοθεσία του Λόιντ, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου για περιορισμένο αριθμό 10 εβδομάδων.

Η Ζέγκλερ θα ενσαρκώσει ξανά την εμβληματική Εύα Περόν. Ωστόσο, λόγω των μεγάλων απαιτήσεων του ρόλου, ορισμένες από τις παραστάσεις θα αναλάβει μία άλλη ηθοποιός, το όνομα της οποίας αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, όπως και το υπόλοιπο καστ μαζί με τους συντελεστές της δημιουργικής ομάδας.

The Broadway adaptation of Jamie Lloyd’s ‘Evita’ starring Rachel Zegler will not include the West End’s iconic balcony performance.



The show will instead feature a new, safer idea, made especially for Broadway.



Σύμφωνα με την σύνοψη του έργου, «κινούμενη από αμείωτη φιλοδοξία και πάθος, η Eva Perón κατάφερε να ξεφύγει από τη φτώχεια και να γίνει η πιο ισχυρή γυναίκα της Λατινικής Αμερικής. Φάρος ελπίδας για μερικούς και απειλή για άλλους, το άστρο της έλαμψε εκτυφλωτικά καθώς κατέκτησε την καρδιά ενός ολόκληρου έθνους διχάζοντας την ίδια στιγμή την ψυχή του».

Σύμφωνα με το Deadline, την παραγωγή υπογράφουν ο Τζέιμι Λόιντ για την Jamie Lloyd Company και ο Μάικλ Χάρισον για την Lloyd Webber Harrison Musicals σε συνεργασία με τη LW Entertainment.

