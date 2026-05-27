«Ο ριζοσπαστικός, αριστερός ηγέτης επιστρέφει» – Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για την επαναφορά Τσίπρα με την ΕΛΑΣ

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) δεν πέρασε στα «ψιλά» των διεθνών ΜΜΕ.

Τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορεία αναφέρονται στο πλαίσιο στο οποίο έγινε η παρουσίαση του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή σε μία περίοδο που υπάρχει κοινωνική δυσαρέσκεια λόγω της ακρίβειας και η κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα, καθώς και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει.

Reuters: Ο Τσίπρας o ριζοσπαστικός αριστερός ηγέτης της Ελλάδας επιστρέφει με ένα νέο πολιτικό κόμμα

Το Reuters σημειώνει ότι η επιστροφή του έρχεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση δέχεται πίεση λόγω σκανδάλων, αλλά και της κοινωνικής οργής που παραμένει μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει τον Τσίπρα ως τον «leftist firebrand» της περιόδου της κρίσης χρέους, υπενθυμίζοντας ότι αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 μετά τις εκλογικές ήττες από τη ΝΔ. Παράλληλα, επισημαίνει πως το νέο κόμμα δεν αναμένεται απαραίτητα να απειλήσει άμεσα την πρωτιά του Μητσοτάκη, αλλά μπορεί να αναδιαμορφώσει τον κατακερματισμένο χώρο της αντιπολίτευσης και να προσελκύσει δυσαρεστημένους κεντροαριστερούς και αριστερούς ψηφοφόρους.

Το Reuters αναφέρεται επίσης και στις πρώτες δημοσκοπικές μετρήσεις, σύμφωνα με τις οποίες το νέο κόμμα εμφανίζεται ήδη σε διψήφια ποσοστά και μπροστά από το ΠΑΣΟΚ.

Associated Press: Ο πρώην ηγέτης κατά της λιτότητας στην Ελλάδα επιστρέφει στην πολιτική

«Ο Αλέξης Τσίπρας, ο μαχητικός Έλληνας ηγέτης που πρωταγωνίστησε στη μάχη κατά της λιτότητας που κατήγγειλε τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της χώρας, επέστρεψε στην πολιτική την Τρίτη ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους. Ο πρώην πρωθυπουργός ίδρυσε ένα νέο αριστερό πολιτικό κόμμα, το οποίο επευφημούσαν οι υποστηρικτές του σε μια υπαίθρια εκδήλωση κάτω από την Ακρόπολη», αναφέρει μεταξύ άλλων το αμερικανικό πρακτορείο.

«Κατά την ίδρυση του νέου κόμματος, ο Τσίπρας επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην προσιτή στέγαση, στην ισχυρότερη προστασία της εργασίας και στην αυξανόμενη οικονομική ανισότητα, θέματα που οι σύμμαχοί του πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να βρουν απήχηση στους νεότερους και χαμηλότερου εισοδήματος ψηφοφόρους που πιέζονται από την αύξηση του κόστους διαβίωσης», συνεχίζει το σχετικό δημοσίευμα.

Bloomberg: Ο Τσίπρας ιδρύει νέο κόμμα ενόψει των εκλογών

Το Bloomberg παρουσιάζει την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ως μια κίνηση που μπορεί να αναδιατάξει το ήδη κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα ενόψει εκλογών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το νέο κόμμα «ΕΛΑΣ» μπήκε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση και έρχεται να εκφράσει τη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα και τις υποθέσεις διαφθοράς που πλήττουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το Bloomberg σημειώνει ότι ο Τσίπρας επιχειρεί πολιτικό comeback σε μια περίοδο όπου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, αλλά δυσκολεύεται να διατηρήσει την εικόνα πολιτικής κυριαρχίας λόγω φθοράς και κοινωνικής πίεσης. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού μπορεί να δυσκολέψει τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές, καθώς προστίθεται ακόμη ένας ισχυρός παίκτης στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Politico: Ο Τσίπρας επιδιώκει να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση της Ελλάδας με ένα νέο κόμμα

Το Politico κάνει λόγο για μία προσπάθεια επανένωσης της κατακερματισμένης ελληνικής αντιπολίτευσης από τον Αλέξη Τσίπρα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε το νέο κόμμα του σε μια περίοδο όπου η κοινωνική δυσαρέσκεια αυξάνεται λόγω ακρίβειας, σκανδάλων και της γενικότερης φθοράς της κυβέρνησης.

Το Politico αναφέρει πως ο Τσίπρας επιδιώκει να προσελκύσει ψηφοφόρους από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης να διαμορφώσουν ισχυρή εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Παράλληλα, τονίζει ότι το νέο εγχείρημα έρχεται σε μια στιγμή που το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο ρευστό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος κυριάρχησε αμέσως στα social media και στην πολιτική συζήτηση, κάτι που το Politico ερμηνεύει ως ένδειξη ότι ο Τσίπρας εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρό πολιτικό και επικοινωνιακό αποτύπωμα.

Euractiv: Η επιστροφή του Τσίπρα ανατρέπει την ελληνική πολιτική σκηνή

Τo Euractiv παρουσιάζει την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ως εξέλιξη που «ταρακουνά» το ελληνικό πολιτικό σκηνικό και προκαλεί αναστάτωση όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και συνολικά στον χώρο της αντιπολίτευσης.

O πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να επανασυσπειρώσει τον προοδευτικό χώρο, αξιοποιώντας τόσο τη φθορά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και την αδυναμία ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να κεφαλαιοποιήσουν τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας. Παράλληλα, κάνει λόγο για «επιστροφή υψηλού ρίσκου», καθώς ο Τσίπρας παραμένει μια βαθιά πολωτική πολιτική προσωπικότητα.

Το Euractiv στέκεται ιδιαίτερα στη μεγάλη κινητικότητα που προκάλεσε η ανακοίνωση του νέου κόμματος, στη δυναμική παρουσία του στα social media, αλλά και στο γεγονός ότι αρκετοί αναλυτές βλέπουν πιθανή αναδιάταξη του χώρου της Κεντροαριστεράς.

Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης πως στις Βρυξέλλες ο Τσίπρας εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδας λόγω της περιόδου της οικονομικής κρίσης και της διαπραγμάτευσης του 2015, κάτι που εξηγεί γιατί η επιστροφή του αντιμετωπίζεται ως ευρωπαϊκή πολιτική είδηση και όχι μόνο ως εσωτερική ελληνική εξέλιξη.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική

«Μπροστά από την Ακρόπολη στην Αθήνα, ο πρώην Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου «προοδευτικού και σύγχρονου κόμματος». Με αυτό το νέο κόμμα, στοχεύει να ενώσει το αριστερό πολιτικό φάσμα πίσω του», αναφέρει σε δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Στην ομιλία του, ο Τσίπρας επιτέθηκε έντονα στη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, μιλώντας για διαφθορά, αποδυνάμωση του κράτους δικαίου και αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα. Ταυτόχρονα, υποσχέθηκε κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και εθνική κυριαρχία σε περίπτωση που το κόμμα του επιστρέψει στην εξουσία», τονίζεται επίσης.

Handelsblatt: Ο αριστερός λαϊκιστής Τσίπρας ανακοινώνει το comeback του

Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, από την πλευρά της, θέτει το ερώτημα αν ο Τσίπρας μπορεί πράγματι «να ενώσει ξανά το κατακερματισμένο αριστερό φάσμα της Ελλάδας».

Και σημειώνει ότι η νέα του πρωτοβουλία ανοίγει ουσιαστικά μια μάχη για την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς απέναντι στoν Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ.

